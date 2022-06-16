الامارات | «مشوار مع ملهم» يفتح باب التسجيل لعشاق «الأنيميشن»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مشوار مع ملهم» يفتح باب التسجيل لعشاق «الأنيميشن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فن»، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، التي تتخذ من الشارقة مقراً، عن فتح باب التسجيل في برنامج «مشوار مع ملهم»، الذي يهدف إلى صقل المهارات الفنية والإبداعية للشباب في الفئة العمرية (15-18)، ممن يرغبون في تطوير قدراتهم وتحويل شغفهم في صناعة الأفلام المتحركة «الأنيميشن» إلى مهنة مستقبلية.

ويستهدف البرنامج التدريبي اليافعين الذين لديهم خبرات وتجارب في الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد، إذ سيتم تطوير مهارات وخبرات المشاركين لتحويل أفكارهم إلى رسوم متحركة باستخدام برامج الرسوم المتحركة المناسبة لمستوى خبراتهم، وأجهزتهم الخاصة.

وستُجرى مقابلات لتقييم الطلبات المقدمة على أساس اهتمامات أصحابها وهواياتهم.

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