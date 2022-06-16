الامارات | طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم أن باحثين صينيين أحرزوا تقدماً في دراسة تقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعياً، من خلال تقييم تأثيرات مواد الغلاف المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن باحثين من معهد الشمال الغربي للبيئة الايكولوجية والموارد التابع للأكاديمية، دمجوا نموذجين رقميين عاليي الدقة لتحديد الارتفاع من أجل تقييم ذوبان أنهار جليدية مغطاة بثلاث مواد غلافية مختلفة.

وكشفت النتائج عن أنه تم الحفاظ على ما يصل إلى 32% من فاقد الكتلة في المناطق المحمية، مقارنة بالمناطق غير المحمية. فيما أظهرت مادة الألياف النانوية بياضاً أنصع من نوعين من النسيج الأرضي، استخدما في التجارب. وقال الباحثون إن الدراسة كشفت عن طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية، وقدمت مراجع علمية في مواجهة تغيرات الاحتباس الحراري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news