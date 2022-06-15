البلوجر نسمة مدحت: «ستي قالتلي» تكشف حكايات الأمثال الشعبية القديمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت نسمة مدحت، مؤلفة وبلوجر، إنها تستعرض الأمثال الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات قصيرة يتابعها الأشخاص، وذكرت عدة أمثال، منها «مش كل جميل الشكل جميل العشرة، ولا كل جميل القول جميل الفعل»، وذكرت أيضا مثل «حاسب قبل ما تناسب وأسأل كويس عشان تقع في المناسب».

مراية الحب عامية

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن العلماء وجدوا جزء في المخ مسئول عن رؤية عيوب الآخرين، عندما نحبهم يتعطل حتى يكمل الأشخاص في العلاقات، مبينة أنها بدأت عرض سلسلة فيديوهات منذ عام 2011 لسرد أمثال شعبية لها حواديت ثم قدمت «ألف ليلة وليلة» إذ تسرد كثير من القصص لأن كثير من الأطفال لا يعرفون عنها.

سلسلة «ستي قالتلي»

وأشارت إلى أنها قدمت سلسلة فيديوهات بعنوان «ستي قالتلي» من أجل سرد الأمثال الشعبية التي تقولها الجدات في الماضي وينسيها كثير من الأشخاص، موضحة أن عدد المتابعين من الدول العربية كثيرون، ويجرى أحيانا إيقافها من قبل بعض الأشخاص لسرد الأمثال والتصوير معها، متابعا: « جيه يكحلها عماها ده لها قصة إن كلب شاف قطة عينها حلوة، قالها أنا هحط كحل زيك عشان الناس تحبني فحط إيده في عينه واتعمى، وقالت للملك جيه يكحلها عماها».