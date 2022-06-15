والدة «سيد» و«إبراهيم» الغريقان بمحافظة المنوفية: «وهما بيطلعوا عيالي لقيوا 5 ميتين»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حسرة كبيرة يعيشها الوالدين عند فقدان ابن لهما، خاصة الأمهات، إذ يقع خبر الفقد عليهن مثل الصاعقة، ولكن فما الشعور عند وفاة اثنان في آن واحد، وهو ما حدث مع إحدى الأمهات في محافظة المنوفية، صدمة كبيرة تعرضت لها بعد أن فقدت «إبراهيم» وأخيه «سيد» أمام عينها في وقت واحد غرقا.

غريق «سيد» و«إبراهيم»

رأت الأم أبنائها في آخر لحظة، قبل نزولهما إلى مياه البحر، كان لقائهما مثلما يكون الأخير كما شعر قلبها «كان بيهزر معايا، وقالي متكشريش خالص كان بيودعني»، لذا حاولت منعهما من دخول المياه «قولتلهم مش عايزة غم متنزلوش البحر»، لكن محاولاتها كانت دون جدوى، إذ بدأ الابن الأصغر في الدخول إلى المياه حتى سقط بها.

حاول الشاب إبراهيم الذي يبلغ من العمر 19 عامًا إنقاذ سيد، فأسرع إلى المياه محاولًا الإمساك بقدمه حتى يستطيع الإلحاق به، ولكن شاء القدر أن يلحق الابنان ببعضهما إلى الله عزوجل.

صرخات متتالية مليئة بالآلام ونحيب صادر من الأم التي تجري على كل نحو من الشاطيء، جعلت كل العيون تنظر إليها حتى تردد «حد يلحق ولادي»، وهو ما دفع الكثير من الصيادين للمجيء لمساعدة الأم وإنقاذ أبنائها، ولكنهما وجدوا أنهما اختفوا من المياه «كنت بجري على الجسر زي المجنونة».

خروج 5 جثث من البحر

محاولات كثيرة من فريق الإنقاذ وصيادين محافظة المنوفية للوصول إلى جثة أبناء السيدة «البحر واسع وعميق أنا بشكر كل الصيادين اللي ساعدوني»، حتى وصلوا إلى جثة أبنائها، ولكن الصدمة كانت خروج 5 جثث أخرى من داخل البحر، ومن بينهما فتاة غارقة منذ شهر 5.

ولم يكن في يد الأم سوى الدعاء إلى أبنائها بأن يتغمدهما الله بواسع رحمته، ويمنحها الصبر على فقدانهما «الحمدلله ناري بردت لما طلعوا.. عيالي السبب في 5 طلعوا ميتين».