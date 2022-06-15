بيج ياسمين: بعض الأهالي قدمت بلاغات ضدي واتهموني بخطف الأطفال لهذا السبب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت بيج ياسمين تتصدر اهتمام العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت مؤخرا، وهي مرتدية عباءة وحجاب، ما لفت أنظار الكثيرين نحوها، وهو ما كشفت تفاصيله خلال بث مباشر مع «الوطن».

سر ارتداء بيج ياسمين للحجاب

وخلال لقاءها كشفت بيج ياسمين عن سر ظهورها بـ«اللوك الجديد» الذي تضمن العباءة والحجاب، لافتة إلى أنها تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى، من خلال تقديم فيلم بعنوان «مذكرات أمنية»، وهو ما تضمنه الدور الذي تقدمه، إذ أنها تجسد شخصية سيدة تعمل في خطف الأطفال «لازم أظهر بلوك مختلف، وكدة متخفية عن شخصيتي الحقيقية في الفيلم عشان أخطف العيال.. وفي النهاية الناس عرفتني أنا بيج ياسمين مهما عملت».

بلاغات ضد بيج ياسمين

وقالت بيج ياسمين خلال تصريحاتها إنها تعرضت لموقف محرج خلال تصوير مشهد خطف الأطفال في العمل، وذلك بعد أن ظن بعض المواطنين بأنها سيدة تخطف الأطفال على أراض الواقع، وليس مشهدا تمثيليا، ما تسبب في تقديم عدد من البلاغات ضدها.

وتابعت بيج ياسمين قائلة: «واحد ماعرفنيش وأنا كدا، إحنا كنا بنصور فافتكر إن إحنا بنخطف العيال بجد، وطلب المديرية وإحنا بنمثل فكرونا بنخطف بجد، وبلغ المديرية، والحمدلله لمينا الليلة»، معقبة بأنها تعرضت للحسد من قبل بعض الأشخاص: «دي عين عشان الناس كلها عارفة إني هنزل أصور في الفيلم النهاردة».

جدير بالذكر، أن بيج ياسمين تصدرت أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة زمنية قصيرة، وذلك بسبب ممارستها لحمل الأوزان لسنوات طويلة، حتى أصبحت مدربة للعبة للرجال، ومن ثم اختفت ملامح أنوثتها وهو ما أثار الجدل نحوها.