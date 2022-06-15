أمينة الإيطالية تكشف عن عادة تمارسها يوميا من تقاليد بلادها.. «مانسيتش أصلها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من إجادتها التحدث بالعربية وتعلمها العديد من عادات المصريين، وأصبحت كأنها فلاحة مصرية أصيلة، إلا أن أمينة الإيطالية زوجة محمد المصري، التي لاقت شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل عام، ما زالت تحتفظ بأصالة بلدها في بعض من العادات البسيطة، وهو ما كشفته عنه في تصريحاتها الأخيرة.

أمينة الإيطالية تكشف عن عاداتها اليومية

وخلال بث مباشر مع «الوطن» قالت أمينة الإيطالية إنها لم تتمكن من عيش يومها بشكل طبيعي إلا بعد تناول كوب «الإسبريسو» الخاص بها، «بشربها على طول، صبح وليل وضهر وعصر، على طول جمبي».

ومن المتعارف عليه أن «الإسبريسو» هي أحد أنواع طرق تحضير القهوة الشهيرة، في العاصمة الإيطالية روما، إذ يجرى تحضيرها بشكل مركز وتكن غامقة اللون، من خلال وضع القليل من الماء المغلي مع البن المطحون، دون إضافة سكر إليها.

أمينة الإيطالية تشتري الهدايا لجيرانها

ومن العادات الإيطالية إلى المصرية، حرصت «أمينة» على شراء العديد من الهدايا والمقتنيات الرمزية لجيرانها، وذلك أثناء عودتها من بلادها إلى مصر مرة أخرى، بقرية تطون بمحافظة الفيوم، رفقة زوجها المصري «محمد»، أول أمس، وأوضحت أنها قامت بالأمر رغبة منها في التعبير عن حبها لجيرانها بشكل كبير.

وتضمنت الهدايا بعض من الميداليات والأساور الصغيرة التي حملت شعار علم العاصمة الإيطالية روما، إلى جانب عدد من زجاجات العطور المميزة، ولفتت أمينة الإيطالية خلال حديثها إلى أنها ستترك كل شخص من بين جيرانها يختار الهدية التي يرغب بها، «هسيب كل واحد يختار الهدية اللي تعجبه».