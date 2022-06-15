آمبر هيرد في تصريحات مفاجئة: ما زلت أحب جوني ديب.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل جديدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي فور تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن قضية الثنائي مشاهير هووليود، بعد أن صرحت آمبر هيرد من خلال رسائل رومانسية لها، إذ قالت: «ما زلت أحب جوني ديب».

علاقة آمبر هيرد وجوني ديب

الممثلة أمبر هيرد فاجأت جمهورها ومتابعيها عقب آخر تصريحات لها بعد أن خسرت القضية التي رفعتها على زوجها، إذ أكدت على حبها الشديد لجوني ديب عند سؤالها عنه إذ قالت أنا ما زلت أحب جوني ديب، وذلك وفقًا لحديثها على قناة NBC.

وأكدت أن الكلام خارج من قلبها، إذ كانت ترغب في استمرار علاقتهما معًا، لذا فعلت العديد من الأشياء حتى تنجح علاقتهما ولا تصل حد الانفصال مثلما حدث الآن، ولكن محاولاتها الكثيرة باتت دون جدوى.

وحرصت الممثلة آمبر هيرد على نفي شائعة إصرارها على حذف مشاهدها من الجزء الثاني لفيلم Aquaman، إذ أكدت أنها مجرد شائعات مجنونة لا صحة لها، ومشاهدها في الفيلم موجودة كما هي لم يحذف منها مشاهد.

آمبر هيرد تخرج عن صمتها

وخلال الأيام السابقة، خرجت الممثلة أمبر هيرد عن صمتها بشأن قضية التشهير التي رفعتها ضد زوجها السابق جوني ديب، بعد أن حكمت عليها هيئة المحلفين، إذ قالت إنه حكم غير منصف لحقها، واتهمت زوجها السابق بمحاولته في التأثير على الهيئة من خلال وضع أشخاص بأجر.

وقالت «آمبر» التي تبلغ من العمر 36 عامًا، خلال لقائها مع برنامج Today Show، إنها وصلت لمعنى «الكراهية والنقد»، التي عرفتهما خلال تواجدها في المحكمة، خاصة بعد صدور الحكم النهائي لهيئة المحلفين، وعبرت عن ذعرها الشديد من القرار الجائر ضدها.

وسافرت يوم الجمعة لإجراء مقابلة بشأن الاتهامات التى أجراها محاميها ضد هيئة المحلفين في المحكمة التي تأثرت بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت في صالح جوني ديب، ولكنها خسرت كل شيء، ولاحقها الهجوم فقط من الجمهور، إذ قالت: «هل يوجد شخص يمكن أن يؤكد أنني أستحق الكراهية التي وجهت لي، حتى لو كانوا يعتقدون أنني كاذبة، ما زلت لا تعرف أن تنظر لي، وتتأكد بأنني أمثل على مواقع التواصل الاجتماعي».