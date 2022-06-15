شقيقة محمد صلاح تحتفل بعيد ميلاده.. «منسجمين على البحر» (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب قوية تجمع بين نجم الكرة العالمي محمد صلاح وشقيقته التي تدعى «رباب»، والتي احتفلت بعيد ميلاده اليوم، بعدما نشرت صورة جمعتهما سويا، وذلك خلال تواجدهما في عطلة صيفية لهما على أحد الشواطئ.

احتفال شقيقة محمد صلاح بعيد ميلاده

ونشرت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة جمعتها بشقيقها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال الصورة ظهر محمد صلاح رفقة شقيقته أثناء تواجدهما على أحد الشواطئ، إذ ظهرت «رباب» مرتدية ملابس «كاجوال» تمثلت في بنطال باللون الأبيض، وسترة صيفية طويلة باللون «الكافيه»، وحجاب ذات ألوان ذاهية، فيما ظهر النجم العالمي بإطلالة تناسبت مع الأجواء، وهو مرتدي «شورت» و«تي شيرت».

وأرفقت شقيقة «صلاح» تعيلقا على الصورة قائلة بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبي».

علاقة محمد صلاح وشقيقته

وعادة ما تحرص شقيقة نجم الكرة العالمي محمد صلاح، على نشر العديد من الصور التي تجمعها بشقيقها في المواقف المختلفة، معبرة عن حبها الشديد له، وارتباطها القوي به.

معلومات عن شقيقة محمد صلاح

- تدعى «رباب».

- تجمعها ملامح متشابهة إلى حد كبير مع شقيقها.

- تحرص على الاحتفاء بشقيقها بشكل دائم.

- أم لابنتين.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» ما يقرب من 11 ألف شخص.

ويحتفل اليوم، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بعيد ميلاده الثلاثين، إذ حرص العديد من مشاهير الفن والمجتمع في توجيه التهاني والرسائل المميزة له.