طريقة عمل الآيس كوفي.. «وصفة سهلة هتجهزيها في 5 دقائق فقط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يلجأ الأفراد إلى المشروبات الساقعة والسموزي للتخفيف من حدة الحر، لكن محبين القهوة والمشروبات التي تحتوي على كافيين يعانون في فصل الصيف لأنها مشروبات ساخنة ستزيد من درجة الحرارة المرتفعة، لذلك سنعرض لك طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل.

طريقة عمل الآيس كوفي

يقدم «هن» طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل وفقًا لطريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج «عمايل إيديا» الذي يعرض على قناة «CBC سفرة».

المكونات

ـ قهوة سريعة الذوبان

ـ لبن

ـ سكر

ـ مكعبات ثلج

ـ صوص كريم كراميل للتزيين

الطريقة: ضعي ملعقتين من القهوة مع قليل من الماء وذوبيهم جيدًا بالمضرب حتى يصبح الفوم متماسك، ثم ضعي في الخلاط اللبن والماء وملعقة من القهوة والسكر ثم اضربيهم جيدًا.

ضيفي مكعبات الثلج واخليطهم مرة آخرى حتى يصبح مثلج، ثم زيني كوب التقديم بصوص الكراميل وضيفي إليه الكوفي، وضعي الفوم على الوجه وعليه قليل من صوص الكراميل.

طريقة عمل الآيس كوفي بالأيس كريم

كما يقدم «هن» طريقة عمل الأيس كوفي بالأيس كريم وفقًا لطريقة الشيف سالي فؤاد.

المكونات

ـ ملعقتان من القهوة سريعة التحضير.

ـ ملعقتان من السكر.

ـ ملعقتان من الماء.

ـ ربع كوب من مكعبات الثلج.

ـ كوب واحد من اللبن البارد.

ـ كرات من الآيس كريم بأي نكهة تفضلها.

ـ ملعقة من الكاكاو البودرة.

الطريقة:

أولًا: تحضير القهوة.. ضيفي القهوة سريعة الذوبان مع السكر في كوب وعليهم ملعقتين من الماء وقلبيهم جيدًا حتى يأخذ اللون الفاتح.

ثانيًا: ضعي مكعبات الثلج في الخلاط وعليهم اللبن السائل والأيس كريم والقهوة التي حضرتيها واخلطيهم جيدًا حتى يصبح مزيج واحد.

ثالثًا: ضعي الخليط في كوب التقديم وعليه كرة من الآيس كريم وعليهم رشة من الكاكاو على الوجه.

طريقة عمل الآيس كوفي بالكيت كات

المكونات:

ـ ملعقتان من القهوة سريعة التحضير.

ـ ملعقتان من السكر.

ـ ملعقتان من الماء.

ـ ربع كوب من مكعبات الثلج.

ـ كوب واحد من اللبن البارد.

ـ 3 عصا من الكيت كات.

الطريقة:

أولًا: تحضير القهوة.. ضعي القهوة سريعة الذوبان مع السكر وملعقتي الماء وقلبيهم جيدًا حتى يفتح اللون.

ثانيًا: ضعي مكعبات الثلج واللبن السائل والقهوة في الخلاط وضيفي إليهم 3 عصا من الكيت كات، واخلطيهم جيدًا حتى يندمجوا سويًا.

ثالثًا: في كوب التقديم ضعي الآيس كوفي وعليه قليل من الكريمة المخفوقة حسب الرغبة، وقطعة من الكيت كات مع القليل من الشيكولاتة المبشورة.