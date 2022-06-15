«الخطف بالشكة» يثير ذعر الأهالي.. وطبيب يطمئنهم: استحالة علميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالات من الذعر والقلق عاشتها العديد من الأسر خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد تداول العديد من المنشورات التي حملت تحذيرات للسيدات والفتيات بشكل خاص، عرف فيما بينهم بـ الخطف بالشكة في الشوارع وداخل وسائل المواصلات العامة، إلا أن للناحية العلمية رأي أخر.

تفاصيل أحاديث خطف السيدات والفتيات

وتضمن المنشورات المختلفة عبر العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحذيرات من الخطف بالشك الذي تتعرض له الفتيات والسيدات من قبل عصابات وأشخاص مجهولين، وذلك عن طريق تخدير الضحايا في المواصلات العامة والطرق المزدحمة المختلفة، من خلال حقنهن بحقنة صغيرة تحتوي على مادة مخدرة فعالة، والتي تشبه الدبوس الصغير، ومن ثم تبدأ الضحية في الشعور بعدم الاتزان في خلال ثواني معدودة، وبعد لحظات تفقد وعيها تماما، وهو ما يسهل على المتهمين في حملهن بصور مختلفة.

تعليق جمال شعبان على أحاديث الخطف بالشكة

ومن ناحيته علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، على ما يتداوله الناس عن الخطف بالشكة من خلال تدوينه منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحا أنه لا صحة لمثل تلك الأقاويل والأنباء المنتشرة عن حالات اختطاف الفتيات والسيدات، والتي لاقت انتشارا واسعا خلال الأيام الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال استشاري أمراض القلب إنه من المستحيل لشكة الدبوس تخدير الضحايا بذلك الأسلوب السريع، مستطردا: «استحالة شكة دبوس تعمل تخدير كلي، التخدير محتاج حقن في الوريد بجرعات معينة مش قليلة ومش بالبساطة ولا السهولة اللي انتم متخيلينها، وعي المخ البشري متكلف، بلاش إشاعات ولا قلق».