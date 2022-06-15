«بيج ياسمين» تؤلف أغنية للرد على المنتقدين: أنا نمبر وان الستات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتدت بيج ياسمين أو كابتن ياسمين الحجاب والعباءة السوداء، وتجولت بين الناس، ليتبين أنها تصوَر فيلمًا في منطقة فيصل، وحاولت أن تظهر بشكل متخفي إلا أن المحيطين بها عرفوها على الفور، لتتحدث عن تلك الخطوة في حياتها بعد الهجوم الذي لاقته خلال الفترة الماضية إثر ظهورها بهيئة تشبه الرجال، إثر ممارستها للرياضة بشكل عنيف، ليشبهونها بـ«بيج رامي» فأطلقوا عليها «بيج ياسمين».

بيج ياسمين بالحجاب والعباية: أنا كدة متخفية

«الحجاب عشان الدور اللي في فيلم مذكرات أمنية»، وتشرح كابتن ياسمين فكرة الفيلم التي تدور حول كابتن جيم، إذ ظهرت مرتدية الحجاب والعباية حتى تكون متخفية حتى تتمكن من خطف الأطفال حسب أحداث الفيلم: «لازم أظهر بلوك مختلف، وكدة متخفية عن شخصيتي الحقيقية في الفيلم عشان أخطف العيال.. وفي النهاية الناس عرفتني أنا بيج ياسمين مهما عملت»، وتصف فيلمها الأول بأنه محترم وسيعجب الجمهور.

أغنية «اركب التريند»

كما تحضر بيج ياسمين أغنية «اركب التريند» من تأليفها، أدت منها «كوبليه»، خلال بث مباشر لـ«الوطن»، قالت فيه: «سهل تضرب بروتين صعب تبقى البيج ياسمين»، وتتحدث فيها عن الجيم والحافز لها، وتعتبر أن أهم ما في الأغنية هي ردها على كل من أساء إليها، لتصف دخولها مجالي الغناء والتمثيل بأنها «داخلة سخنة» وستكون: «نمبر وان في الغناء والتمثيل.. محمد رمضان في الرجالة وأنا في الستات»، وتزيد: «هطلع لكم في كل حتة، هتفتحوا الفريزير تلاقوني».