ظهور مفاجئ لـ بيج ياسمين بالحجاب والجلابية: هطلع لكم في كل حتة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في ظهور جديدة ومختلف، عادت «بيج ياسمين» مُجددًا لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيئة غير معتادة، إذ ظهرت بالعباء السوداء والحجاب التقليدي، مؤكدة أن هذا هو الرد المناسب على كل المتنمرين والمنتقدين لها: «شكلي زي مانا والناس عارفاني حتى وأنا مغطية العضلات، لابسة حجاب ومفيش أي فرق بيني دلوقتي وبيني من 15 سنة»، في إشارة منها للصور التي يتداولها البعض قديمًا لها بالحجاب.

«بيج ياسمين»: ده ردي على المتنمرين

وأكدت بيج ياسمين، خلال حديثها عبر بث مباشر لـ«هُن»، أن هذا الظهور في إطار فيلم سينمائي جديد تشارك فيه خلال الفترة المقبلة، والذي تؤدي خلاله دور فتاة مُدربة، ترتدي الحجاب للتخفي في عملية خطف طفل: «أنا مش بتاعة كلام، أنا بعضلات أو بشعر أو بحجاب، أنا الناس كلها عرفتني، وده ردي على المتنمرين والمنتقدين.. ده لوك للفيلم أنا متحجبتش ولا لابسة الحجاب».

مدربة رفع الأثقال: «سهل تضرب بروتين صعب تبقى البيج ياسمين»

وأكدت بيج ياسمين أن حلمها لم يتوقف عند التمثيل فقط، ولكنها تتمنى الغناء أيضًا: «همثل وهغني، وعاملة أغنية اسمها (أركب التريند) كلامها سهل تضرب بروتين صعب تبقى البيج ياسمين، عشان أظهر للناس كلها».

بيج ياسمين: أنا على العهد مع الجيم

وأكدت مدربة رفع الأثقال أنها لم تترك التدريبات، والنزول للصالات الرياضية، بسبب الإنشغال بالتمثيل والغناء، لكن الأمور لديها تسير سويًا دون توقف على الإطلاق: «أنا على العهد مع الجيم والحديد، لكن برده همثل وأغني وأعمل كل حاجة».