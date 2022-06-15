تعرفي على أعراض حساسية الألبان للأطفال.. «القئ واحمرار الجلد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب العديد من الأطفال خاصة الرضع بحساسية اللبن، وهي نوع نتيجة استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة في الجسم تجاه اللبن أو منتجاته أو من الرضاعة الطبيعية، فيصاب بها الأطفال بمجرد تناولهم أي طعام به لبن ويحدث رد فعل تحسسي كبير، لذلك على كل الأمهات أن تعرف أعراض حساسية الألبان للأطفال.

أعراض حساسية الألبان للأطفال

تحدث الدكتور، محمد شبيب، في لقاء تليفزيوني عن أعراض حساسية الألبان للأطفال وكيفية التعامل معها، مؤكدًا أن الأعراض تختلف من طفل إلى آخر وقد يكون التحسس قوي من اللبن أو تحسس بسيط وفقًا لجسم ومناعة الطفل، وهذه أعراض حساسية الألبان للأطفال:

ـ السعال الزائد

ـ ضيق التنفس

ـ حدوث اضطرابات في المعدة

ـ احمرار وحساسية الجلد يؤدي إلى الحكة

ـ تورم في الشفتين وحول العينين والوجه

ـ آلام في المعدة

ـ القيء

ـ الإسهال أو الإمساك

ـ السيلان أو انسداد في الأنف

ـ وجود بحة بالصوت

ـ صراخ متواصل بسبب الآلم

ـ سماع صوت حركة الأمعاء أثناء وبعد الرضاعة مباشرة

ـ التهاب شديد في منطقة الحفاض

أسباب الإصابة بحساسية الألبان للأطفال

فيما عرض موقع «مايو كلينيك» الأمريكي الطبي، أسباب الإصابة بحساسية الألبان للأطفال، وهي:

ـ الإصابة بحساسية آخرى تؤدي إلى ظهور حساسية الطعام والألبان أولًا.

ـ الإصابة بمرض جلدي، إذ أن الأطفال المصابون بإلتهاب «الجلد التأتبي» وهو التهاب جلدي شائع ومزمن، هم أكثر عرضة للإصابة بحساسية الطعام.

ـ عوامل وراثية مرتبطة بتاريخ العائلة.

ـ العمر، تعتبر حساسية الحليب أكثر شيوعًا عند الأطفال مع تقدمهم في السن، تنضج أجهزتهم الهضمية، وتقل احتمالية تفاعل أجسامهم مع البن.

طرق علاج حساسية الألبان للأطفال

كما قدم الدكتور، رفعت الجابري، في برنامج «العيادة» الذي يُعرض على قناة «الحياة»، طرق علاج حساسية الألبان للأطفال للحفاظ على صحتهم ومنها:

ـ يجب الذهاب لاستشارة الطبيب لكي يوصي الأم باتباع نظام غذائي للأم خالي من اللبن حتى لا تنتقل حساسية اللبن إلى الطفل عن طريق الرضاعة.

ـ هناك العديد من بدائل لبن الأطفال الذين يعانون من حساسية اللبن ومنها لبن الصويا لبن جوز الهند أو بعض التركيبات التي يصفها الطبيب لتجنب حدوث الحساسية.

ـ عند فطام الطفل بعد المدة المحددة لرضاعته، يجب عدم تقديم لبن البقر مباشرةً، حتى يستطيع الطفل الاندماج مع اللبن الجديد لمعرفة هل هناك تحسس أم لا حتى لا تظهر عليه أعراض خطيرة.

ـ إذا كان الطفل يرضع صناعيًا، عليك عدم تغيير نوع اللبن الصناعي إلا بعد استشارة الطبيب لتجنب الإصابة بحساسية من النوع الجديد.