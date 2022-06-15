الامارات | موجة حر تجتاح أوروبا مع وصول مبكر لذروة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر تجتاح أوروبا مع وصول مبكر لذروة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المتوقع أن تجتاح موجة الحر أنحاء أوروبا في الأيام المقبلة، حيث تسيطر منطقة للضغط العالي على الغلاف الجوي في أوروبا، محاصرة الحرارة فيما يسمى أحيانا بـ«القبة الحرارية».

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أنه من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة في جنوب إسبانيا إلى 42 درجة اليوم الأربعاء، مع اقتراب الحرارة في معظم أنحاء البلاد من 40 درجة مئوية، وهو المستوى الذي تم تسجيله أيضا في العاصمة مدريد أمس الثلاثاء.

وعادة ما يحل هذا الارتفاع في درجات الحرارة في وقت لاحق في الصيف. كما تدفع الرياح الجنوبية بالغبار الصحراوي إلى الشمال، ما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء وتقليل الرؤية.

ويستعد سكان عواصم أوروبية أخرى: باريس وروما ولندن، للظروف الطقسية القاسية.

وقالت مايكا رانتانين، وهي باحثة في المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية: «سوف تشتد موجة الحر على مدار الأسبوع... سوف تزداد الأمور سوءا يوما بعد يوم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news