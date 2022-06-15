الامارات | 5 أيام و100 ساعة عمل..إنقاذ طفل هندي سقط في بئر عميقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام و100 ساعة عمل..إنقاذ طفل هندي سقط في بئر عميقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الطفل راهول ساهو، الذي حوصر في بئر عميقة بالهند، في الخروج بعد أكثر من 100 ساعة من المحاولات المستمرة من قبل السلطات لإنقاذه.

وبعد 5 أيام من العمل الشاق، تم انتشال راهول البالغ من العمر 11 عاما، حيث احتشدت فرق الانقاذ ليل نهار لإخراجه من البئر.

وغرد رئيس وزراء تشهاتيسجاره بوباثي باجل قائلا: «بفضل صلوات الجميع والجهود الحثيثة والتفاني لفريق الإنقاذ، تم إنقاذ راهول ساهو وهو بأمان. نتمنى له الشفاء العاجل».

واستمرت عملية انقاذ الطفل راهول، المحاصر في البئر منذ حوالى 4 أيام. وخلال الـ 24 ساعة الماضية لم يأكل راهول أي شيء، مما جعله ضعيفا.

وفي 10 يونيو، سقط راهول في حفرة مفتوحة ليستقر في قعر بئر يبلغ عمقها 60 قدما. ومن بين جميع الحوادث التي سقط فيها أطفال في بئر عميقة حتى الآن، تعتبر هذه الحادثة الأطول. وتم الحفر لفترة طويلة بسبب وجود صخور حول الحفرة.وفقا لـ «RT»

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