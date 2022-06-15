الامارات | سوداني ينهي حياته ويوثق اللحظات الأخيرة بفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سوداني ينهي حياته ويوثق اللحظات الأخيرة بفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يونيو 2022

وثق تاجر سوداني آخر لحظات في حياته قبل أن يقرر التخلص من حياته قفزا في نهر النيل.

وقال شهود العيان أن المارة والسيارات أعلى كبري الحلفايا “الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وامدرمان” فوجئوا برجل يوقف سيارته ويترجل منها، ليقفز مسرعاً دون سابق إنذار في مياه نهر النيل بمنطقة الحلفايا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان يعاني من مضاعفات مرض الفشل الكلوي ليقرر وضع حد لحياته للتخلص من وطأة الألم، فيما قال في المقطع الذي يمتد لدقيقة ونصف تقريباً، أنه قرر وحده دون مشاركة أحد، وبكامل قواه العقلية، القفز من فوق الجسر بقصد الانتحار، لافتًا إلى أنه ضاق ذرعا بالحياة ولم يعد يريد أن يتعذب ويعذب من حوله، طالبا الدعاء والعفو.

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