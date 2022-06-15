انتقادات عديدة لكيم كاردشيان بسبب مارلين مونرو.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مارلين مونرو من أكثر السيدات شهرة في عالم الجمال والأنوثة والأناقة، لذلك تسعى الكثير من الفنانات لارتداء فساتينها في الحفلات حتى يصبحوا أيقونات مثلها، وهذا ما فعلته الفنانة كيم كاردشيان في حفل ميت جالا، ولكن تداول الجمهور على مواقع السوشيال ميديا صور تكشف إتلافها للفستان مما آثار غضبهم.

كيم كاردشيان وفستان مارلين مونرو

ارتدت الفنانة كيم كاردشيان في حفل ميت جالا، الشهر الماضي، فستان أيقوني للفنانة الراحلة مارلين مونرو والتي كانت ارتدته أثناء غناء جون كينيدي في عيد ميلاد الـ45.

وعقب ذلك نشر جامع التحف الفنية والمسؤول عن متعلقات مارلين مونرو والتأكد من سلامتها، سكوت فورتنر، صور للفستان الذي يقدر بـ4.8 مليون دولار تالفًا مع وجود الكثير من الكريستالات المفقودة.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت الفنانة مارلين مونرو ارتدت فستان جان لويس فى حفلة عيد ميلاد الرئيس جون إف كينيدى فى ماديسون سكوير جاردن في عام 1962، إذ غنت له عيد ميلاد سعيد في الحفل.

انتقادات الجمهور لكيم كاردشيان

وتعرضت كيم كاردشيان للعديد من الانتقادات بسبب هذه الصور للفستان التالف المتداولة على موقع تبادل الصور «إنستجرام» والتي انتشرت بسرعة كبيرة، كما أن المجلس الدولي للمتاحف أعلن الشهر الماضي بعد ارتداء كيم للفستان على صفحته الرسمية: « يجب ألا يرتدي أي شخص، سواء الشخصيات العامة أو الخاصة، الملابس التاريخية، يجب فهمه على أنه ينتمي إلى الإنسانية، وأن القطع الأثرية محفوظة للأجيال القادمة».

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، انتقدت الكاتبة ميشيل مورجان، والتي كتبت كتب كثيرة عن حياة مارلين مونرو، قرار المتحف بالسماح بارتداء الفستان مرة آخرى في المهرجانات: «يمكن للعرق والمكياج، أن يضر الفستان، أشعر بخيبة أمل شديدة لرؤية هذا الفستان الشهير البالغ من العمر 60 عامًا وهو يرتدي في الأماكن العامة».

كما انتقد مصمم الأزياء، بوب ماكي، ارتداء كيم كاردشيان لفستان مارلين مونرو وقال في تصريحات لصحيفة «Entertainment Weekly»: «أعتقد أن ارتداء كيم للفستان كان خطئاً فادحاً.. مارلين كانت مجنونة، كانت رائعة.. لقد صُمم لها، ولا يجوز أن نرى أحداً غيرها يرتدي هذا الفستان».

وقبل ظهور كيم بالفستان وذهابها إلى حفل ميت جالا نشرت صورة لها بالفستان على صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، وعلقت: « أحترم الفستان بشدة وما يعنيه للتاريخ الأمريكي، لن أرغب أبدًا في الجلوس فيه أو تناول الطعام فيه أو تعريضه لأي ضرر يلحق به، ولن أرتدي نوع مكياج الجسم الذي أقوم به عادةً».