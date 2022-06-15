كيف يمكن إعطاء الزبادي للرضيع؟.. حافظي على صحة طفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

«الزبادي» من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الرضيع خاصة في مرحلة الفطام، فضلًا على أنه يعد من الخيارات الصحية للطفل نظرًا لأنها من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، الذي يحتاجه الطفل خلال هذه المرحلة لبناء عظامه وأسنانه، إذ يحتوي كوب الزبادي كامل الدسم على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن المهمة، بالإضافة إلى أنها مصدر ممتاز للحصول على البروتين، ولكن يحتار العديد من الأمهات عند رغبتهن في تناول أطفالهن لها، إذًا كيف يمكن إعطاء الزبادي للرضع؟

الوقت المناسب لإعطاء الطفل الزبادي

وفقًا لموقع «Very Well Family»، نرد على السؤال الذي يشغل بال الكثير من الأمهات وهو كيف يمكن إعطاء الزبادي للرضع؟

- ينصح الأطباء بضرورة تقديم الزبادي لأبنائك عندما تتراوح أعمارهن من 7 إلى ثمانية أشهر، وذلك عقب البدء في تقديم الفواكه، الخضروات، والحبوب إلى الطفل.

- احرصي على أن تكون عبوة الزبادي مصنوعة من الحليب كامل الدسم، نظرًا لاحتواءه على الدهون اللازمة التي يحتاجها الطفل حتى ينمو جيدًا.

- ابدئي أولًا بتقديم ملعقة صغيرة من الزبادي إلى طفلك خلال اليوم الأول من إدخال عنصر الزبادي إلى رضيعك.

- احرصي على زيادة الكمية تدريجيًا بمرور الوقت، خلال 4 أيام.

- راقبي طفلك جيدًا عند ملاحظة أي أعراض تظهر عليه خلال هذه الفترة مثل الإكزيما، الحكة، الطفح الجلدي، وسيلان الأنف، إذ ظهرت هذه الأعراض يلزم التوجه إلى الطبيب فورًا حتى تحافظي على صحة طفلك من الحساسية.

- في حالة عدم ظهور أعراض على الطفل خلال 4 أيام، يمكنك تقديمها إليه وضمها ضمن نظامه الغذائي بشكل يومي حتى يستفيد بالعناصر الغذائية المهمة التي تحتوي عليها الزبادي.

- يعتبر الزبادي من منتجات الألبان الخفيفة سهلة الهضم، ولكن يفضل إعطاءها إلى طفلك بشكل حذر حتى تضمنين الحفاظ على صحته.

- يقلق بعض الأطباء عادًة من لجوء الكثير من الأمهات من استبدال الحليب بالزبادي ومنتجات الألبان بشكل عام، لذا يبدأ معظمهم في تحذير الأمهات من إعطائهم منتجات أخرى بعيدًا عن الرضاعة حتى يحافظن على صحة أطفالهن.

- يتواجد البروتين بكميات قليلة عن الحليب الصافي، لذا يكون الزبادي من منتجات الألبان التي تتميز بسهولة هضمها، لذا يلجأ الكثير من الأشخاص ممن يعانون من مشكلات في الهضم إلى تناول الزبادي.

- لا يفضل الكثير من الأطفال تناول الزبادي، أو شرب الحليب لذا يمكنك عمل مجموعة من الحيل التي لا يتوقعها طفلك، مثل خلط الزبادي على قطرات من عصير الفراولة أو فاكهة أخرى.