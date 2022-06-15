5 فوائد للاستحمام بالماء البارد في الصيف.. «هتخس وتحس بنشاط»

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال أيام فصل الصيف يحرص العديد من الأشخاص على الاستحمام بالماء البارد، وذلك رغبة منهم في التخفيف من درجة حرارة الجسم والتغلب على الشعور بالطقس الحار، إلى جانب الإحساس بالانتعاش، والتمكن من أداء المهام اليومية بسهولة وحيوية.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

وعلى هذا النحو، كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أهم فوائد الاستحمام بالماء البارد، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية:

1- تهدئة حكة الجلد

إذا كنت تعاني من وجود حكة في الجلد أو مشاكل جلدية تسبب لك الحكة، فإن الاستحمام البارد يمكن أن يساعدك في التغلب على الإحساس بالأمر.

2 - تنشيط الدورة الدموية

يساعد الاستحمام بالماء البارد على تنظيم دوران الدم داخل أنسجة الجسم بمعدلات أسرع للحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية، وبهذا فإن الاستحمام بالماء البارد له تأثير معاكس للاستحمام الساخن لشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية ، لأن التعرض لدرجات الحرارة الباردة يحفز الدورة الدموية لتقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

3- تقليل وجع العضلات بعد التمرين

وحسب ما كشفت التقارير أن الماء البارد يساعد في استرخاء العضلات والعمل على راحتها خاصة بعد أداء التمرينات الشاقة.

4- المساعدة في التقليل من الوزن

يمكن لبعض الخلايا الدهنية، مثل الدهون البنية، توليد الحرارة عن طريق حرق الدهون، إذ تحدث هذه العملية عندما يتعرض جسمك لظروف باردة مثل الاستحمام بالماء البارد.

5- الحفاظ على صحة الشعر والجلد

الماء البارد يعمل على تدفق الدم بصورة طيبعية، ما يساعد بدوره في تنشيط خلايا الجلد والشعر.