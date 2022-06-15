منذر رياحنة للمرأة: «لازم تفضلي ملكة.. وشرف ليا إنك تعتبريني خدامك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أكد الفنان منذر رياحنة أنه يجب على الرجل أن يعامل المرأة كأميرة، مشيدًا بمكانة المرأة ودورها كأم وزوجة، مشددًا على رفضه للتحدي الذي تخوضه بعض النساء ضد الرجال.

وقال منذر رياحنة خلال لقائه مع برنامج «صباح العربية» المذاع عبر قناة «العربية» قائلًا: :«انتو متفوقات في كل شيء في الأناقة والجمال والحنية وفي الحب، وعلى الرجل أن يكون الملك وهي الأميرة يدلعها ويدلع الأنثى لأنها أجمل ما في الكون وهي اللي علمتنا وهي اللي ربتنا وهي الأناقة في الكون ولكن أنا ضد التحدي مع الرجل لا..لا لا لا».

اعتبريني خدامك

وشدد رياحنة على أن المرأة يجب أن تبقى ملكة وأن تعتبر الرجل خادما لها «لازم تفضلي ملكة آه وأنا بالنسبة لي لو بعتبريني خدامك فهو شرف ومعرفة بقيمتك انتي كأنثى».

من جهة أخرى علق ريحانة على مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، موجهًا التحية لأهالي سيناء، ووجَّه تحية أخرى لصاحب الشخصية التي قدمها، مشددًا على أن الشعب هو السلاح الوحيد لحماية الوطن، لافتًا إلى أن أهالي سيناء ضحوا بدمائهم لإثبات أن سيناء مصرية وأهالي سيناء مصريون مقدمًا الشكر للقائمين على المسلسل لتقديمه هذا الدور.