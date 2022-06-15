الامارات | خصلة شعر تكشف غموض جريمة قتل

شكرا لقرائتكم خبر عن خصلة شعر تكشف غموض جريمة قتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت خصلة شعر إلى كشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها مقاول في مصر، على يد زوجته التي عثرت على صورة له رفقة فتاة بهاتفة.

وكانت الزوجة قد فكرت في الانتقام من زوجها بعدما عثرت على صورة لزوجها رفقة فتاة على هاتفة المحمول.

ودبرت الزوجة لقتل زوجها ووضعت خطتها، ونجحت في تنفيذها، وغرزت مفكًا كهربائيًا في رقبة زوجها، حتى قضت عليه.

ورغم الخطة المحكمة التي وضعتها الزوجة إلا أنه كشف أمرها بصيلات من شعرها، وقادت رجال المباحث للإمساك بها.

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