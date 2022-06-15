الامارات | تواجه الحبس 20 عاما.. القبض على ملكة جمال روسية بتهمة الاتجار بالمخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن تواجه الحبس 20 عاما.. القبض على ملكة جمال روسية بتهمة الاتجار بالمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت الشرطة الروسية كريستينا دوخينا، ملكة جمال روسيا لعام 2020، بعد أن ضبط في حوزتها أكثر من نصف كيلوغرام من الميفيدرون، وهي مادة من المواد الاصطناعية، عبارة عن عقار منبه من فصيلة المنشطات والكاثينون المخدرة.



واحتجزت كريستينا دوكينا (34 عاماً)، بالقرب من شقتها في منطقة ناطحات السحاب بمدينة موسكو.



وبحسب سلطات إنفاذ القانون الروسية، فإن ملكة الجمال الروسية وعارضة الأزياء ستواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.

وتمتلك كريستينا وكالة تهدف إلى إنشاء صناعة عرضات الازياء في شبه جزيرة القرم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news