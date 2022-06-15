شاب يثير دهشة المتابعين على «تيك توك».. طفرة وراثية نادرة سبب شهرته

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أمر غريب أثار به شاب عشريني دهشة المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تمكنه من تطويل إبهامه بشكل مثير للدهشة، لكن العديد من نشطاء مواقع التواصل رأوا أن الأمر لا يصدق وذلك عندما شاهدوا إبهامه يمتد إلى أكثر من خمس بوصات.

تفاصيل عادة الشاب الغريبة

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أنه تم إطلاق لقب «الرجل الذئب» من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الشاب الأمريكي، الذي يدعى جاكوب بينا، وذلك بسبب قدرته على تطويل إبهامه بشكل سحري مثيرا للدهشة.

وفي أحد مقاطع الفيديو عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك» ظهر «جاكوب» وهو يضع إبهامه تحت ماء الصنبور ويبدأ في مده، ما يسمح له بتمديد العظم لبضع بوصات أطول، معللا الأمر بأنه يملك جينات وراثية خاصة من قبل أجداده، حيث يبدو الإبهام الخاص به ذو مظهر غريب قد يصل لأطول من زجاجة ماء صغيرة الحجم.

صدمة بين المتابعين

صُدم العديد من المشاهدين بالتحول الذي يقوم به الشاب العشريني في إبهامه، وتساءلوا عما إن كانت هذه خدعة بصرية أم لا، لكنه أوضح أنها قدرة وراثية نادرة وُلد بها، وبدأ في إظهارها أمام متابعي منصات التواصل الاجتماعي، والتعبير عن اعتزازه البالغ بها.

وسرعان ما لاقت فيديوهات الشاب الأمريكي تفاعل الآلاف من متابعيه عبر منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، فجاء من بين التعليقات «هل هذا حقيقي؟»، «لديه مرونة بالغة الأمر»، «هذا الشاب ماهر وبارع لدرجة كبيرة»، «هذا أمر لا يصدق».