الامارات | وزير باكستاني يحثّ مواطنيه على خفض استهلاك الشاي حفاظاً على الاقتصاد

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير باكستاني يحثّ مواطنيه على خفض استهلاك الشاي حفاظاً على الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت السلطات الباكستانية من السكان، خفض استهلاك الشاي، لمساعدة اقتصاد البلاد.

وقال وزير التخطيط والتنمية إحسان إقبال، إنّ "شرب عددا أقلّ من الأكواب خلال اليوم، من شأنه أن يخفض فواتير الاستيراد المرتفعة في باكستان".

وأدّى انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية - التي تكفي حاليًا أقل من شهرين لجميع الواردات - إلى وصول باكستان إلى حالة تحتاج فيها بشدة إلى التمويل الخارجي.

وتعدّ باكستان أكبر مستورد للشاي في العالم، وقد تخطت قيمة استيرادها 600 مليون دولار العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن الوزير إقبال قوله: "أناشد الأمة خفض استهلاك الشاي بمقدار كوب أو كوبين، لأننا نستورد الشاي بالاقتراض"

واقترح أيضاً أن يغلق التجار متاجرهم في الساعة الثامنة والنصف مساءً، لتوفير الكهرباء.

وأتت الدعوة في الوقت الذي يستمر فيه احتياطي العملات الأجنبية في باكستان في الانخفاض سريعاً، ما يشكّل ضغوطًا على الحكومة لخفض تكاليف الاستيراد المرتفعة، وللحفاظ على الأموال في البلاد.

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