فوائد صحية مذهلة لـ«فيتامين ك» لا تهمله أبدا: يمنع تخثر الدم وهشاشة العظام

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الفترة الأخيرة أصبح التركيز على فيتامين سي الذي يعزز المناعة، وفيتامين د، وخلال ذلك يمكن أن تكون بعض الفيتامينات قد أهملناها على الرغم من فوائدها الكبيرة للصحة مثل لتقليل آلام الحيض ومحاربة السرطان والالتهابات وتعزيز صحة القلب والدماغ والعظام ومحاربة الشيخوخة، وذلك بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ هن.

فوائد فيتامين ك

قال دكتور حلمي إنه كلمة السر التي يهملها الكثير ولا بيهتم بيها، هي فيتامين ك لأن أغلب التركيز مؤخرا على فيتامين سي وفيتامين د وأهملنا البقية.

فيتامين ك من الفيتامينات الذائبة في الدهون، أي يحتاج مصادر دهون صحية مثل الزبدة والسمنة البلدي والمكسرات وزيت الزيتون وغيرها ليمتصه جسمك ويستفيد منه بالشكل الكافي.

فيتامين ك مهم لصحة العظام والدم والقلب لأنه يعمل على تنظيم تخثر أو تجلط الدم، إضافة إلى أهميته في إنتاج البروثرومبين وهو بروتين ضروري لتخثر الدم وصحة العظام، وتخثر الدم آلية مهمة لحياتنا تحدث في الجسم خلال التعرض للإصابة وتمزق الأوعية الدموية.

وفيتامين ك يلعب دورا كبيرا في نقل الكالسيوم في جميع أنحاء الجسم، ما يساهم في تنظيم تخثر الدم.

وفي الوقت نفسه، الفيتامين يساعد في تحسين نوع معين من الإصابة باضطرابات الدم.

أما دوره في صحة العظام، فهو له أهمية في تحسين صحة العظام وتقويتها وتعزيز كثافتها، وبالتالي التقليل من خطر تعرضها للكسر.

له دور كبير للسيدات التي وصلت مرحلة انقطاع الطمث، ويكون هناك خطر كبير عليها للإصابة بهشاشة العظام.

الجيم يحتاج إلى فيتامين ك من أجل استخدام الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ على صحتها، بمعنى أن انخفاض مستوياته من شأنه أن يعرضك للإصابة بالهشاشة.

مصادر فيتامين ك

مصادره الرئيسية الخضروات مثل السبانخ والبروكلي والكرنب والبقدونس والشاي الأخضر.

موجود في اللحوم والكبدة.

في اللبن والالبان المخمرة.

البيض.

في المكسرات والبقوليات بنسب أقل.

وبنسب ضعيفة جدا في الفاكهة مثل المشمش والبرقوق والتين والعنب الأحمر والفراولة والتوت.