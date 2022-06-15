«أصلحي ما أفسده الحر».. طرق علاج الشعر والبشرة من مشكلات الصيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تعاني العديد من الفتيات من مشكلات جفاف البشرة والشعر، خاصة بفصل الصيف، إذ يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل التي تتطلب تعويضها، ما يظهر على الوجه والجسم والشعر من تشققات وبشرة فضلا عن الجلد الميت.

وتلجأ العديد من الفتيات لاقتناء منتجات العناية بالبشرة والشعر لكن دون جدوى رغم ارتفاع أسعارها، وذلك بسبب ما يعانيه الجسم من الجفاف.

مش دايما هنستفاد من الخضار والفاكهة

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة ليديا تواضروس، استشاري الجلدية والتجميل، أن واحدة من أهم المشكلات التي يعاني منها الجسم هي عدم قدرة الجسم على الامتصاص، ما يصعب الاستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة بالفواكه والخضروات، ما يتطلب علاج المشكلة من أساسها لدى الطبيب المختص.

علاج البشرة والشعر من آثار الطقس السيئ

وسردت الدكتورة ليديا تواضروس، لـ«الوطن» في بث مباشر، بعض النقاط الهامة لعلاج البشرة والشعر من آثار الطقس السيئ، على النحو التالي

علاج البشرة:

تناول كمية مناسبة من المياه، وفقا لوزن الجسم، فكل 20 كجم يحتاج لتر مياه في اليوم.

تناول الخضروات والفواكه بنسبة كبيرة.

الابتعاد عن الأملاح.

ترطيب البشرة بشكل مكثف باستخدام السيروم والكريمات المرطبة.

استخدام واقي الشمس حتى داخل المنزل.

علاج الشعر:

تغطية الشعر بماسك مرطب من المياه وزبدة الشيا قبل التعرض للبحر أو الشمس.

استخدام أنواع شامبو مناسبة للشعر لتنظيفه بقوة وعمق.

ترطيب الشعر بحمامات الكريم والزيوت مرتين أسبوعياً.