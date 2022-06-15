الامارات | السلوقي العربي يستعرض جماله في «أبوظبي 2022»

شكرا لقرائتكم خبر عن السلوقي العربي يستعرض جماله في «أبوظبي 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الاحتفاء بملامح من التراث الأصيل، من خلال إطلاق نسخة جديدة من مُسابقة جمال السلوقي العربي، في الدورة الـ19 من «أبوظبي 2022» خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر المقبل، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وأشار المعرض إلى أن السلوقي يعد جزءاً مهماً من تراث الصيد بالمنطقة، إذ عرفه العرب منذ القدم وقاموا بتربيته والعناية به وسلالته معروفة منذ أكثر من 7000 سنة، وتتميز كلاب الصيد السلوقية بقدرات استثنائية على التحمّل وبالذكاء والوفاء، وتعد إحدى أقدم سلالات الكلاب في العالم والتي تُعتبر رمزاً لتقاليد الصحراء والصيد البرّي. وتخصص المُسابقة للكلب السلوقي العربي على أن يلتزم مالكو السلوقي بأن يكون الكلب المُشارك لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة التحصين، وأن يحمل شريحة إلكترونية.

ويُنظّم المُسابقة مركز السلوقي العربي في أبوظبي، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، إذ يهدف إلى إحياء رياضة الصيد بالكلاب السلوقية والمحافظة على تقاليدها والاستعانة بها في الصقارة وحفظ السلالات الأصيلة وتزويد المُهتمين بالمعرفة اللازمة وكيفية الاهتمام بها ورعايتها وتدريبها والعناية الصحية بها وإكثارها وزراعة الشرائح التعريفية وكذلك تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر وشهادات النسب لها وإجراء ترتيبات التنقل والسفر وفق القوانين المُعتمدة.

وتشمل معايير التقييم والتحكيم الدقيقة مواصفات السلالة التي ينحدر منها الكلب المُشارك، السلوك (كالمشي والركض)، المظهر العام والبنية والشكل، إضافة لمهارات الصيد والمُطاردة والانطباع العام والسمات النفسية. يُصنف السلوقي ضمن نوعين رئيسين: الأريش (الهدبا) ذو الشعر الطويل، والأملس (الحص) ذو الشعر الخفيف، وموطن كلب الصيد الأصيل هو الجزيرة العربية ومصر والعراق وسورية والأردن، وله سلالات كثيرة وأهمها في المنطقة وفي مركز السلوقي العربي بأبوظبي (شديد وذيبان وطراح وقناص) من فئة الحص، و«لحاق وضبيان وخطاف» من فئة الأريش.

وحظيت المُسابقة في الدورات الماضية، بإقبال لافت، إذ استقطبت عشاق ومُحبّي السلوقي من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، وجذبت عشرات الآلاف من الزوار والسياح من مُختلف الفئات العُمرية، نظراً لما تتمتع به من قوة وذكاء وولاء ومهارات عالية.

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سبتمبر المقبل تنطلق النسخة الـ19 من المعرض.

معايير التقييم والتحكيم الدقيقة تشمل مواصفات السلالة التي ينحدر منها السلوقي الذي يعد رمزاً لتقاليد الصحراء والصيد البرّي.

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