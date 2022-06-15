الامارات | أمبر هيرد عن الرسائل المهينة: لا أستحق هذه الكراهية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمبر هيرد عن الرسائل المهينة: لا أستحق هذه الكراهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نددت الممثلة أمبر هيرد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» اللذين كانت هدفاً لهما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال محاكمتها الأخيرة ضد النجم الهوليوودي جوني ديب، مؤكدة أنها لا تلوم هيئة المحلفين على حكمها لصالح طليقها.

بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، خلص المحلفون السبعة في محكمة فيرفاكس بالولايات المتحدة في الأول من يونيو الجاري إلى أن الزوجين السابقين قد شوها سمعة بعضهما البعض عبر الصحافة. لكنهم حكموا بتعويض يفوق 10 ملايين دولار لنجم «قراصنة الكاريبي»، مقابل منح مليونَي دولار فقط لنجمة «أكوامان».

وكشفت المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وبُثت على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، تفاصيل الحياة الخاصة المضطربة للنجمين الهوليووديين، ما أثار سلسلة من الرسائل المهينة بحق الممثلة البالغة 36 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هيرد في مقابلة على قناة «إن بي سي»، هي الأولى لها منذ انتهاء المحاكمة والتي ستذاع بالكامل بعد غد: «أعتقد أن الناس العاديين لا يعرفون مثل هذه الحملات، وأنا لا آخذها على محمل شخصي».

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