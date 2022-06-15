الامارات | 4 ملايين زائر يستمتعون بموسم جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين زائر يستمتعون بموسم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي موسم جدة بأربعة ملايين زائر من مختلف الأعمار والجنسيات منذ انطلاق فعالياته في مايو الماضي، في أجواء من الفرح والترفيه، والإقبال المتزايد، الذين تفاعلوا مع العروض الحية والتجارب العالمية التي تلبي كل الرغبات.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، أمس، يؤكد هذا الرقم القياسي من الزوار ما تتميّز به «مدينة جدة من مقومات تاريخية وثقافية وترفيهية، ووجهة سياحية دائمة في المنطقة، حيث أسهم موسم جدة 2022 في تعزيز تلك المكانة وترسيخها، من خلال حجم الفعاليات التي تصل لـ2800 يوم فعالية، والتجارب والمعارض والمسرحيات والحفلات العالمية المقدمة للجمهور من داخل المملكة وخارجها».

وشهد موسم جدة تعدداً في عروضه وتنوع خياراته وأولوية أرقامه، حيث تضمن الموسم أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر في المنطقة، في «جدة بيير»، وأول قرية أنيمي من نوعها في العالم في «سيتي ووك».

وتجسد التنوع في فعاليات الموسم، من خلال العروض الثقافية في «جدة التاريخية»، والمعارض العالمية المميزة في «جدة سوبردوم»، والملتقيات الثقافية والفعاليات المتعددة في «حديقة الأمير ماجد»، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الفنية.

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