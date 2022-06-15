الامارات | «دبــي فيسـتيــفــال سيــتـي» مزيج فريد بين فن العمارة التقليدية و«المعاصرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبــي فيسـتيــفــال سيــتـي» مزيج فريد بين فن العمارة التقليدية و«المعاصرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعدّ «دبي فيستيفال» سيتي إحدى أهم المناطق الحيوية في إمارة دبي، إذ تتصف بإطلالتها الرائعة على ضفاف خور دبي، إضافة إلى احتضانها لدبي «فيستيفال سيتي مول»، الذي يعدّ أحد أشهر المراكز التجارية في دبي. وتبلغ مساحة دبي «فيستيفال سيتي» نحو 5.2 ملايين قدم مربعة. وتتميز تلك المنطقة بعقاراتها السكنية المريحة، إضافة إلى خدماتها التجارية التي توصف بأنها استثنائية. علاوة على ذلك ثمة تعدد في الخيارات في المطاعم ضمن «دبي فيستيفال سيتي».

ولطالما اعتبرت «دبي فيستيفال سيتي» محط جذب واهتمام للجميع، خصوصاً العائلات، إذ تعدّ مدينة متكاملة تحتوي كل الخدمات، إضافة إلى المرافق المهمة للسكان. ويجمع المول العقارات السكنية الراقية، إضافة إلى المحال والعلامات التجارية العالمية المشهورة. علاوة على الفنادق العالمية، والمكاتب الحديثة. فنـــــــادق «دبي فيستيفال سيتي» تعدّ «دبي فيستيفال سيتي» إحدى أشهر المناطق السياحية، إذ تجمع فنادق عدة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار، أهمها «إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، و«كراون بلازا فيستيفال سيتي».

وكشفت مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، أخيراً، عن قائمة عروضها الصيفية للمقيمين والزوار لهذا العام، في إطار التزامها بضمان تجارب وأنشطة ترفيهية مميزة مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات العائلات وتوقعات السياح خلال فترة الصيف.

وإضافة إلى الإقامة والاستمتاع بأفضل الأجواء داخل مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، يمكن للنزلاء استكشاف المجموعة الفاخرة من المطاعم الفائزة بجوائز، والاستمتاع بعالم من الخيارات من الفطور والغداء والفعاليات المسائية، وغيرها من العروض الخاصة. كما تمنح فنادق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» النزلاء واحة مثالية للاستمتاع بمجموعة من تجارب الاسترخاء ضمن عروضها الصيفية الحصرية.

ويشمل عرض التسوق والإقامة والطعام في «إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي» إقامة لمدة ليلتين مع فطور وعشاء في مطعم «أنيس» المفضل لضيفين. أما للباحثين عن التجارب الصيفية المثيرة، فيمكنهم الاستمتاع بأحواض السباحة، التي يتم التحكم في درجة حرارتها أو التوجه إلى الشاطئ بخدمة النقل المجاني إلى شاطئ «لا مير». وتبدأ الأسعار بـ800 درهم لليلة الواحدة مع قسيمة تسوق 200 درهم في «دبي فيستيفال سيتي مول».

ومع عرض الإقامة والترفيه في «كراون بلازا دبي فيستيفال سيتي»، يمكن للصغار اللعب والاستمتاع بالمغامرات في «بلانيت تريكرز»، وهو نادي الأطفال المميز للمستكشفين الصغار. وتوفر برامج الأنشطة تفاعلاً آمناً ومراقبة للأطفال ليتعلموا ويجربوا أشياء جديدة مع جدران للتسلق، وجلسات للفنون والأعمال اليدوية، ودروس في الطبخ، وغيرها من الأنشطة الرائعة. وتشمل المزايا الخاصة المهمة للأطفال تحضير الآيس كريم، ودروساً في الطبخ في «زيتون»، وغيرها من الأنشطة الصيفية الأخرى في نادي «بلانيت تريكرز». وبسعر 680 درهماً، تشمل العروض إقامة ليلة واحدة، إضافة إلى وجبتي إفطار وعشاء لشخصين بالغين وطفلين حتى 12 عاماً في مطعم «زيتون»، أو «بيلجيان كافيه» ودخول لنادي الأطفال «بلانيت تريكرز». وتتضمن المزايا المخصصة للأطفال الدخول الى حوض السباحة ونقل مجاني إلى شاطئ «لا مير».

تعدّ «دبي فيستيفال» سيتي إحدى أهم المناطق الحيوية في إمارة دبي، إذ تتصف بإطلالتها الرائعة على ضفاف خور دبي، إضافة إلى احتضانها لدبي «فيستيفال سيتي مول»، الذي يعدّ أحد أشهر المراكز التجارية في دبي. وتبلغ مساحة دبي «فيستيفال سيتي» نحو 5.2 ملايين قدم مربعة. وتتميز تلك المنطقة بعقاراتها السكنية المريحة، إضافة إلى خدماتها التجارية التي توصف بأنها استثنائية. علاوة على ذلك ثمة تعدد في الخيارات في المطاعم ضمن «دبي فيستيفال سيتي».

ولطالما اعتبرت «دبي فيستيفال سيتي» محط جذب واهتمام للجميع، خصوصاً العائلات، إذ تعدّ مدينة متكاملة تحتوي كل الخدمات، إضافة إلى المرافق المهمة للسكان. ويجمع المول العقارات السكنية الراقية، إضافة إلى المحال والعلامات التجارية العالمية المشهورة. علاوة على الفنادق العالمية، والمكاتب الحديثة.

«دبي فيستيفال سيتي مول»

يحتوي «فيستيفال سيتي مول» على ما يزيد على 400 من المحال لأهم العلامات التجارية العالمية. ويتميز المركز بأنه يقدم مجموعة متنوعة من العروض، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالعائلات والأطفال، ليحظى الزوار بكل المتعة والترفيه خلال تسوقهم. كما يحتوي المركز التجاري على أفضل العلامات الخاصة، في ما يتعلق بالمجوهرات والمستلزمات الخاصة بالمنزل والألعاب والهدايا.

عروض المنتجع الصحي المذهلة

توفر الوجهة وسيلة أفضل للاسترخاء والاستجمام أكثر من يوم في المنتجع الصحي في «إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي سبا». ويتضمن العرض ثلاث خطوات لإزالة السموم والمساعدة على استعادة الرونق الطبيعي للبشرة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتدليك لمدة 60 دقيقة لتخفيف وإزالة التوتر من جميع أجزاء الجسم، ويؤدي إلى إحساس بالاسترخاء الكامل واستعادة الطاقة.

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