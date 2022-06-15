الامارات | هيو جاكمان يعلن إصابته بفيروس «كورونا» للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يعلن إصابته بفيروس «كورونا» للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل الاسترالي هيو جاكمان (53 عاماً)، إصابته بفيروس «كورونا» للمرة الثانية. وقال جاكمان في منشور على صفحته على «إنستغرام» لمشاركة الصور: «لقد أصبت بفيروس (كورونا)».

وأضاف أن «الممثل ماكس كلايتون سيحل محله في العرض المسرحي، الذي يشارك فيه ويعرض على مسرح برودواي من 14 حتى 21 الجاري». ويأتي إعلان جاكمان عن إصابته بالفيروس بعد ظهوره في حفل جوائز توني للأعمال المسرحية أخيراً.

وكان جاكمان قد أصيب بفيروس «كورونا» لأول مرة في ديسمبر الماضي.

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