أفضل دعاء للأبناء.. يحفظهم من كل مكروه ويرزقهم الرضا

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

بمجرد خروج الجنين من بطن أمه، يواجه حياة جديدة ليس من السهل التكيف معها، دون اهتمام الآباء بصحته وإبعاد الضرر والأذى عنه، فبجانب الرعاية المقدمة من الأم لرضيعها، يتضرع الوالدين إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء من أجل أن يحفظ الله ابنهما لأنه أغلى ما يملكون، ومن أفضل النعم التي أنعم بها الله على الأم خاصة، إذ ينبع الخوف والاهتمام منهن على أبنائهن بشكل خاص، لذا يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي أفضل دعاء للأبناء.

أفضل دعاء للأبناء

- اللهم افتح لأولادي أبواب السماء، وعلمهم ما يجهلون معرفته، وذكرهم ما نسوا، وارزقهم من بركات السماء والارض، إنك أنت السميع المجيب.

- اللهم يا معلم موسى عليه السلام، علم أولادي، ويا مفهم سليمان فهمهم.

- اللهم يا مؤتي لقمان الحكمة، آتي أولادي فصل الخطاب والحكمة.

- اللهم علم أولادي وبناتى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح لهم بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء ومجيب، اللهم إني أسالك أن تمنحهم الحفظ والقوة، صفاء الذهن، سرعة الفهم.

- اللهم اجعل أولادي هداة مهتدين.

- اللهم اجعل أولادي أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم من أوليائك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم دعاة ومجاهدين في سبيلك، وحفظة كتابك، ومبلغين عن رسولك محمد صلي الله عليه وسلم.

- اللهم اغفر ذنوبهم، حصن فروجهم، طهر قلوبهم، حسن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا، لقبول كل نعمة، اللهم علق قلوبهم بطاعتك، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك يارب العالمين.

- اللهم افتح على أولادي فتوح العارفين، وارزقهم العلم النافع والحكمة، وأكرمهم بالتقوى، وجمل أولادي بالعافية.

-اللهم ارزق أبنائي المعلم الصالح، وارزقهم الرضا، والصحبة الطيبة، ونزه قلوبهم، واجعلهم ممن يحبونك وتحبهم يارب العالمين.

- اللهم ارزق أبنائي، حبك وحب كل عمل يقربهم إلى طاعتك، اللهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته.

أدعية أخرى للأبناء

- اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار.

- اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظ أبنائي من كل سوء ومكروه، وعافهم في دينهم، دنياهم، وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا ورزقًا دارا، اللهم جنب أبنائي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنعم على أولادي بالبقاء، وأصلحهم لي، وأمدد لهم في أعمارهم بالصحة، والعافية لطاعتك ورضاك.