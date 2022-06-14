أشهر 5 أكلات في عيد الأضحى «بيعشقها المصريين».. جهزي الصلصة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك بطقوس المعتادة، مثل الذهاب إلى صلاة العيد وذبح الأضاحي، فضلًا على تميزه بطهي الوجبات المختلفة والشهية بجميع البيوت المصرية، لذا يوضح «هن» خلال التقرير الآتي، أشهر 5 أكلات في عيد الأضحى «بيعشقها المصريين».

وبحسب خبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على فضائية سي بي سي سفرة، يقدم مطبخ «هن» أشهر 5 أكلات في عيد الأضحى «بيعشقها المصريين»، إذ يتمتع كل منزل بطقوس معتادة خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وتفضل كل أسرة طرق محددة في تحضير اللحوم.

أشهر 5 أكلات في عيد الأضحى

الفتة

تعتبر الفتة من أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك، لذا نوضح طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها خلال الخطوات الآتية:

المقادير

- عصير طماطم.

- ملح.

- أرز أبيض.

- مرقة لحمة.

- خل.

- فلفل أسود.

- خبز بلدي محمر.

- ثوم.

- سمنة.

خطوات تحضير الفتة

- في مقلاة على نار متوسطة، ضعي بها السمنة حتى تسخن جيدًا.

- شوحي الثوم في السمنة.

- ضيفي عصير الطماطم، الفلفل الأسود، الخل، والملح.

- اتركي الخليط على النار حتى يتسبك جيدًا ويصبح القوام متماسك.

- ضعي الأرز المجهز في طبق التقديم.

- ضعي شرائح اللحمة على الأرز، ثم اسكبي عليها الصوص.

- جهزيها إلى التقديم.

الكفتة المشوية

تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأكلات شهرة في البيوت المصرية، ولكن لها مذاق خاص في أيام عيد الأضحى المبارك، لذا نوضح طريقة تحضيرها فيما يلي:

مكونات عمل الكفتة

- لحم.

- ملح.

- بصل.

- كمون.

- فلفل.

- جرجير.

- بهارات.

- لية ضاني.

طريقة تحضير الكفتة المشوية

- يلزم اللجوء إلى استخدام الكبة الكهربائية، حتى تساعدك على فرم اللحم، اللية الضاني، الفلفل الأسود، الملح، البصل، والكمون.

- عندما تحصلين على خليط متجانس ومفروم جيدًا، ابدأي في تشكيل الكفتة على أسياخ ثم أشويها.

- جهزيها إلى التقديم.

الرقاق باللحمة المفرومة

المقادير

- مكسرات.

- ثوم.

- رقاق.

- لحمة مفرومة.

- أعشاب.

- مرقة.

- بصل.

- زبدة.

- ملح.

- فلفل.

خطوات التحضير

- جهزي اللحمة مع المكونات المذكورة سابقًا، واتركيها على النار مع نسبة قليلة من الزيت حتى تعصجيها جيدًا.

- ضعي الرقاق داخل الشوربة حتى يصبح لينًا.

- أحضري صينية مناسبة، ادهنيها بالزيت ثم افردي عليها الرقاق.

- ضعي اللحمة المفرومة داخل الرقاق، ثم ضعي طبقة أخرى من الرقاق.

- اسقي الرقاق بالشوربة.

- أدخليها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تلاحظين تغير لونه إلى اللون الذهبي المميز.

- جهزيه إلى التقديم.

فتة الكوارع

مكونات تحضير فتة الكوارع

- كوب من الأرز.

- ملح.

- فلفل.

- زبدة.

- 4 أرغفة خبز بلدي.

- ثوم.

- 2 بصلة.

- صلصة طماطم.

- طماطم.

- خل.

- كسبرة.

- مستكة.

خطوات التحضير

- شوحي الثوم، المستكة في مقلاه مع الزبدة ثم ضيفي إليهما الكسبرة مع التقليب جيدًا.

- ضيفي الأرز إلى المكونات، مع تشويحه جيدا، وبعد ذلك ضعي الماء.

- احرصي على تسوية الأرز أولًا، ثم أدخلي الخبز إلى الفرن حتى يتحمص مع الثوم والزبدة.

تجهيز الصلصة

يمكنك تجهيز الصلصة من خلال تشويح البصل في الزبدة داخل مقلاة على نار متوسطة، ثم ضيفي شرائح الثوم، الكسبرة، الفلفل مع التقليب جيدا، وترك المكونات حتى تصل حد الغليان.

- عند تحميص العيش، أدخليه إلى البايركس ثم ضيفي عصير الطماطم أو الصلصة، ثم قطع الكوارع، والشوربة، ثم الأرز.

- زيني المكونات بالصلصة من على الوجه.

- أدخلي الطبق إلى الفرن مرًة أخرى لمدة تتراوح إلى 10 دقائق.

- قدمي الطبق بجانب الشوربة.

الممبار

ويعد الممبار ضمن أشهر 5 أكلات عيد الأضحى، التي يجمع على حبها الكثير من الأشخاص، ولكن يلزم تنظيفه جيدًا، من خلال إزالة قطع الدهن الموجودة داخله، ثم ابدأي في فركه بالدقيق والملح.

- أغسليه ثم ضعيه فى ماء، ثم ضيفي إليه 4 ملاعق من الخل.

- ثم جهزي الحشو المرغوب لوضعه إلى داخله.