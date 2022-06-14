تحذير طبي من مخاطر ارتداء «الشبشب» بالمنزل.. و3 نصائح عند اختيار الأحذية

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الشبشب» من الأحذية الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل المنزل، خاصة عند السيدات إذ يقلق معظمهن من تأثر أقدامهن بالأرض، أو تعرضها إلى الوغز، ويلحق بها الضرر لذا يلجأن إلى ارتداء النعال فور تحركهن داخل منازلهن، وهو الأمر الذي اكتشف نتيجته العكسية.

أضرار ارتداء «الشبشب» لمدة طويلة

وكشف الأطباء عن حقيقة حدوث أضرار صحية على الأشخاص عند ارتدائهم النعال داخل المنزل لمدة طويلة، خاصة لكبار السن، إذ حركة القدم داخل النعال تسبب تحول الأصابع إلى مخالب بمجرد رفع القدم من الأرض وتحريكها إلى الخطوة الأخرى، لذا يفضل ارتدائهم أحذية طبية، وذلك حسبما وضحت صحيفة «Times Of India».

كما نصح الأطباء بضرورة ارتداء الأحذية الداعمة للقدم، والتي تحتوي على أربطة، أما النعال يمكن ارتدائه فقط عند الخروج في الحدائق أو الذهاب إلى الشواطئ، ولكن يفضل السير في الشواطئ دون ارتداء أحذية حتى تدعم صحة القدم من العناصر المهمة التي تحتوي عليها الرمال.

أضرار ارتداء النعال

يسبب ارتداء النعال لفترة طويلة حدوث أضرار صحية بالغة على الصحة، والتي تتمثل فيما يلي:

- يسبب الضغط على أصابع القدم لمدة طويلة إلى حدوث تشوهات بها.

- انحناء أصابع القدم مع التقدم في العمر.

- حدوث أورام والتهابات لدى بعض الأشخاص.

- يظهر لدى بعض الأشخاص نتوءات بجانب القدم.

نصائح عند اختيار الأحذية

عند رغبتك في شراء الأحذية، يفضل اتباع النصائح التالية، حتى تضمن الحفاظ على سلامة قدمك:

- احرص على شراء الأحذية تناسب مقاس قدمك.

- يفضل البعد عن ارتداء الأحذية الضيقة لمدة طويلة.

- يفضل شراء الأحذية ذات العلامات التجارية، حتى تحافظ على سلامة قدمك.