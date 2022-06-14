سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد والسبب غريب: «محدش مصدقني»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حدث نادر من نوعه، أحدث جدلًا واسعًا على منصات السوشيال ميديا عقب تداول خبر سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد، بعدما عاشت سنين تحلم بالحمل والإنجاب.

سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

قضت السيدة البريطانية حياتها في معاناة وآلام تهدد حلمها في الحصول على طفل، وإشباع غريزة الأمومة لديها، نظرًا لمشكلة قصور الغدة الدرقية، التي كان لها التأثير السلبي ووقفت عائقا على تحقيق حلمها في الإنجاب «الأطباء أكدوا إن فرصة حملي ضعيفة جدًا»، حتى أصبحت أول سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد داخل ولايتها، وذلك نقلًا عن صحيفة «Daily Mail».

وحسبما أكد الأطباء أن القصور في الغدة الدرقية يمنع النساء من الحمل، لأن المشكلة تمنع أجسامهن من إفراز الهرمونات اللازمة، وبالتالي تكون الدورة الشهرية غير منتظة لديهن، مما يعيق الحمل، ولكن السيدة لم تفقد الأمل من حديث الأطباء، حتى أكد لها الأطباء في جميع الأنحاء أن فرصة الحمل لا تتعدى نسبة الـ5%.

لوكا تفقد الأمل في الحمل

الاستسلام واليأس سيطر على السيدة المكلومة على أمرها هي وزوجها، حتى قرر الثنائي الاستسلام تمامًا، وبعد بلوغها 30 عامًا، بدأت تظهر عليها أعراض الحمل وذهبت إلى الطبيب لإجراء الفحص اللازم حتى أخبرها بحملها في طفلين، ولكن بينهما فارق عمري أسبوع «قالوا لي أنهما ليسوا توأم».

وأكد الأطباء أنها ظاهرة لا تحدث إلا قليلًا، وتكون في حالة تخصيب بويضتين خلال مرتين منفصلتين على مدار الأسبوع «أنا من السيدات النادرة الذي حدث معهم ذلك»، وولدت السيدة الثلاثينية طفلتيها ميلي وإيلي في شهر مارس، واصفة الحدث بالمعجزة.

حالة من الدهشة يعيشها كل من حولها «لا أحد يصدقني عندما أروي ما حدث معي»، لذا حرصت على إنشاء حساب خاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لزيادة الوعي لدى الناس بأنه لا يوجد شيء مستحيل.