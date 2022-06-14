الامارات | "إعلان حزين".. شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها لأول مرة منذ 25 عاماً (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلان حزين".. شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها لأول مرة منذ 25 عاماً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت شركة يابانية رسالة حزينة إلى المستهلكين بعدما اضطرت لزيادة أسعار منتجاتها الغذائية لأول مرة منذ 25 عاماً.

ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة مبتكرة اختارتها الشركة للتعبير عن شعورها بتأثير تطبيق زيادة الأسعار الجديدة على المستهلكين.

وقالت الصفحة إن الشركة صورت ما وصفته بـ "الإعلان الحزين" الذي تصل مدته إلى دقيقة واحدة للإعلان عن زيادة الأسعار.

ولفتت الصفحة إلى أن الإعلان بمثابة اعتذار يقدمه العاملون بالشركة للمستهلكين عن زيادة الأسعار.

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