«أطفال سجينات مصر»: فكرة تصميم لوحات فنية رقمية أنقذت كثير من الغارمات

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت نوال مصطفى، رئيس جمعية أطفال سجينات مصر، إن فكرة الجميعة جاءت بعد معرفة شركة في دبي اقترحت تصميم لوحات فنية رقمية على موقع إلكتروني يشتريها الأشخاص من أجل سداد دين السيدة المسجونة لإخراجها من السجن، وأطلقت مبادرة باسم «اشتري دينها.. اكسر قيدها»، موضحة أنه جرى تسديد ديون 17 غارمة كمرحلة أولى، وبدأ الأمر مع عيد الأم الماضي، وخلال المراحل المقبلة ستقدم مساعدات لباقي السيدات، حتى يعودوا آمنين إلى أسرهم مرة أخرى بعد التجربة المريرة.

شراء لوحة فنية إلكترونية

وأضافت «مصطفى» خلال مداخلة عبر زوم في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن المبادرة تتضمن عرض قصة السيدة الغارمة في فيديو من أجل المساعدة في جمع مبلغ لمساعدة السيدة، أو شراء اللوحة الفنية الإلكترونية من أجل المساعدة في الإفراج عن السيدة، مبينة أن الفكرة مبتكرة وترحب الجمعية بأي فكرة لمساعدة الغارمات، مشيرة إلى أن الفكرة إنسانية عالمية رائعة تدعم السيدات، ويجرى التبرع بالدولار.

جمع التبرعات بطرق غير تقليدية

أوضحت رئيس جمعية أطفال سجينات مصر، أنه يجب إجراء طرق غير تقليدية لجمع التبرعات وحل مشاكل الغارمات مع فتح الباب لتلقي أي تبرع للغارمات، لافتة إلى أن السيدات تهرب قبل تنفيذ الأحكام ولكن تتدخل الجمعية لحل هذا الأمر، وتوفير مبلغ مالي لهم لدعمهم، ولكن هناك غارمات سجنوا بالفعل.