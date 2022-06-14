بريتني سبيرز تضع شروطا لزواجها: «لا يحق له أخذ أموالها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرصت بريتني سبيرز، نجمة البوب الأمريكية، على تلبية طلب جمهورها بتوقيع اتفاق بشأن زواجها من سام أصغري، إيراني الجنسية، خاصة بعد أن طالبها المتابعين وجمهورها عقب إعلانها خطوبتها، إذ اشترطت نصا قبل الزواج يحفظ أموالها الخاصة.

اتفاق ما قبل الزواج بين بريتني سبيرز وسام أصغري

وتضمن الاتفاق أنه في حالة انفصال الثنائي لا يحق لسام أصغري أن يأخذ نقودًا من الملايين التي تملكها بريتني سبيرز، وهو ما طلبته بريتني من المحامي ماثيو روزنغارت أن يتجه لهيئة المحامين للبدء في التحضير للاتفاق بشكل نهائي بعد ارتباطها بشكل رسمي من سام أصغري، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأعلن الثنائي زواجهما الخميس الماضي، وجاء حفل الزفاف في منزلها بحضور عدد من المقربين إلى الثنائي، وعلى النظير اشترت بريتني منزلًا آخر للانتقال إليه رفقة زوجها، مما يعني عدم سفرهما لقضاء شهر العسل.

بريتني سبيرز تشتري قصرا جديدا لزواجها

واشترت بريتني سبيرز قصرا جديدا في كالابساس بولاية كاليفورنيا، وبلغت قيمة القصر 11 مليون و800 ألف دولار، ويقترب من منزل زوجها سابقًا كيفن فيديرلاين، وهو محل إقامة والديها.

وكان امتداد المنزل على مساحة تبلغ 11 ألف و649 قدم مربع، ويحتوي على 6 غرف نوم، و9 حمامات بالإضافة إلى الكثير من أساليب الاستجمام والراحة، ويضم القصر منتج صحي، مسبح بطول 55 قدم، أما عن الضيفة يضم القصر غرفة ضيافة واحدة.

ويقع القصر الجديد الذي اشترته بريتني، في نفس المنطقة التي يتواجد بها كل من كورتني كارداشيان وترافيس باركر، بالإضافة إلى إقامة جاستن بيبر في نفس المكان سابقًا، بينما سيارة بريتني من نوع المرسيدس باللون الأبيض، ومنتظر انتقال الثنائي إلى منزلهما بأسرع وقت خلال الفترة المقبلة.