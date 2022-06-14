عرض مغري لكارهي الصراصير.. اترك 100 حشرة في شقتك واحصل على 38 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدلا من أداء مهامها الطبيعية ومساعدة المواطنين في التخلص من الآفات والحشرات المختلفة داخل منازلهم، عرضت إحدى شركات مكافحة الحشرات على بعض عملائها، تزويد بيوتهم بأعداد كبيرة من الصراصير، ما أثار دهشة وغضب البعض تجاه الأمر، وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا.

تجارب مختلفة على المبيدات الحشرية

وبحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن شركة مكافحة الحشرات الأمريكية، أبلغت بعض من عملائها على رغبتها في إطلاقها مجموعات كبيرة من الصراصير داخل منازلهم، وذلك حتى تتمكن من أداء تجارب مختلفة على أحد المبيدات الحشرية الجديدة للتأكد من مدى فعاليتها في قتل تلك الحشرات المزعجة.

وكشفت التقارير أنه طلب من نحو خمسة إلى سبعة من أصحاب المنازل التي وافقت على المشاركة في الاختبار الجديد للشركة، بإطلاق نحو 100 صرصور في كل منزل كجزء من إتمام الدارسة التجريبية المقرر تنفيذها، ومن المقرر أن تقدم الشركة مبلغا نقديا مقابل موافقتهم على الأمر.

مبلغ مالي مقابل إطلاق الصراصير داخل المنزل

وقال عدد من المسؤولين عن الشركة، إنه يمكن لأصحاب المنازل أن يحصلوا على 2000 دولار، أي ما يعادل نحو 38 ألف جنيه مصري، وذلك إذا سمحوا للباحثين بإطلاق ما يصل إلى 100 صرصور داخل منازلهم على أمل اختبار فعالية طارد جديد لمكافحة الآفات، إذ تأمل الشركة الأمريكية في تجربة المكافحة المحتملة للآفات في بيئة منزلية، حيث تقدم للسكان مبلغًا ضخمًا من المال لتغزو الحشرات منازلهم.

وتأمل الدراسة الجديدة أيضًا في معرفة مدى فعالية العلاج الجديد في القضاء على الحشرات، وذلك من خلال متابعة الأمر باستمرارية داخل كل منزل.