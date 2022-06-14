طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار الباردة.. «رطب على نفسك في الحر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الزبادي بالخيار يمكن تقديمها مع ورق العنب، والأرز البسمتي، والدجاج المقلي وغيرها من المأكولات، وهي تعتبر واحدة من أفضل السلطات في الصيف لأنها تتميز ببرودتها، وتقدم مع الخيار الملئ بالماء، فيما يلي خطوات عمل سلطة الزبادي بالخيار على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار

2 علبة زبادي

3 ملاعق كبيرة مايونيز

ملعقة صغيرة زيت زيتون

فص ثوم صغير مطحون

عصير نصف ليمونة

ربع ملعقة صغيرة نعناع ناشف مفروم

ملح وفلفل أسود بسيط حسب الرغبة

طريقة التحضير

يقشر الخيار ويقطع قطع صغيرة جدًا

يفرم الثوم حتي لا يكن ملحوظًا في السلطة

يخلط الزبادي مع المايونيز

يخلط زيت الزيتون مع عصير الليمونة والملح والفلفل والنعناع جيدًا

تقلب كل المكونات حتي تحصلي على قوام السلطة

يوضع الثوم المفري ويخلط جيدًا ثم يوضع الخيار على الخليط السابق ويقلب

تغطى سلطة الزبادي 30 دقيقة بالثلاجة قبل التقديم

تقدم مع البطاطس والدجاج واللحم المحمر، وتزين بالنعناع

طريقة عمل سلطة الزبادي بالشبت

كوب زبادي

2 ثمرة خيار

عصير ليمونة واحدة

2 معلقة كبيرة شبت مفروم

نصف معلقة صغيرة نعناع مفروم

رشة ملح

رشة كمون

رشة فلفل أسود

فص ثوم صغير الحجم مفروم

ملعقة صغيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة مايونيز

طريقة التحضير

يغسل الخيار ويقطع لقطع صغيرة جدًا

يفرم الثوم حتى ينعم

يوضع الزبادي داخل وعاء مع النعناع وعصير الليمون والمايونيز وزيت الزيتون، وتقلب كل المكونات حتى تختلط

يتبل خليط الزبادي بالملح والفلفل الأسود والكمون مع الاستمرار في التقليب

يضاف خليط الزبادي لحبات الخيار والثوم المفروم والشبت المفروم ونقلب حتى تتجانس كل المكونات

يوضع طبق سلطة الزبادي بالخيار والنعناع في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل أو حتى موعد التقديم

يمكن الاستغناء عن المايونيز