فايلر وموسيماني.. رحيل عن النادي الأهلي بأمر الزوجات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

جاء بيتسو موسيماني من جنوب أفريقيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بمصر، النادي الأهلي في عام 2020، بتطمينات كبيرة للقلعة الحمراء، ليثبت بأن عائلته وزوجته أيدا لن تكون سببا في الرحيل، ومنذ اليوم الأول له حضرت زوجته وأولاده معه إلى مصر كي لا يضطر إلى السفر كل حين لأجلهما، وليثبت أنه مختلفا عن سابقة السويسري رينيه فايلر.

على الرغم من أن رحيل موسيماني جاء بتوافق مع إدارة الأهلي، والتي لم تطبق بدورها شرط الجزاء لأنها تبينت أنها رغبته منذ فترة، وكذلك رغبة القلعة الحمراء، ولذلك لم تطبق عليه شروط الجزاء، إلا أن لـ زوجة موسيماني دورا أيضا لعبته في رحيله، وذلك مثل سابقه فايلر مع زوجته.

سبب رحيل رينيه فايلر عن النادي الأهلي

عقب رحيل حسام البدري تعاقدت إدارة الأهلي مع رينيه فايلر لتدريب فريق القلعة الحمراء، ولكن زوجته كانت السبب في ذلك القرار، إذ تحجج في واحدة من المرات بالسفر إليها للإطمئنان عليها لأنها كانت مريضة وتحتاج إليه، ولكنه ترك عمله مع النادي لأنه يريد أن يكون مع زوجته في سويسرا خلال مرضها.

وقال فايلر حينها إن زوجته لن تبتعد عن سويسرا أبدا، وكانت مريضة ومستاءة من طول غيابه عنها وتريده بجانبها، بالإضافة إلى أنها يمكنها الحجز على أمواله في حالة ابتعد عن الأراضي السويسرية لفترة طويلة لذا عاد إليها.

سبب رحيل موسيماني عن النادي الأهلي

بينما جاء بيتسو موسيماني إلى مصر مع عائلته كلها، زوجته وأولاده، وكما لعبت الزوجة دورا محوريا في التعاقد مع القلعة الحمراء، وهو الأمر الذي شكرها عليه بشدة مسبقا بأنه أصبح مدرب نادي القرن، كانت لها أيضا الكلمة العليا في رحيله عن الأهلي.

مويرا زوجة موسيماني هي مديرة أعماله، وهي المتحكمة في قراراته العملية، لذلك فإن قرار رحيله عن الأهلي بالتأكيد كانت هي السبب فيه، على الرغم من أن تركه تدريب الفريق جاء بتوافق مع إدارة القلعة الحمراء.