آخرهن ريم مصطفى.. فنانات صدمن الجمهور بأعمار زواجهن وطلاقهن المبكر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الأسرار الخاصة كشفتها الفنانة ريم مصطفى، مؤخرا، والتي تسببت في حدوث حالة من الدهشة للعديد من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حديثها للمرة الأولى عن تفاصيل حالتها الاجتماعية.

ريم مصطفى مطلقة وأم لولدين

وقالت ريم مصطفى، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المعروض عبر شاشة ON الفضائية، إنها مطلقة وأم لولدين هما «عمر» و«علي»، وهو ما سبب حالة من الدهشة لمتابعيها، إذ أنها لم تكشف من قبل عن حالتها الاجتماعية.

وتابعت «مصطفى» أنها تزوجت في سن صغيرة، إذ كانت تبلغ من العمر 19 عاما، واستمر زواجها على مدار 10 أعوام ومن ثم وقع الانفصال: «أنا اتجوزت قبل كدا، أنا مطلقة ويمكن أول مرة في حياتي بقولها لايف، أصلا عندي ولدين، اتجوزت صغيرة جدا كان عندي 19 سنة، التجربة دي كانت من أهم التجارب في حياتي علمتني إزاي أختار شريك حياتي».

فنانات صدمن الجمهور بأعمار زواجهن

لم تكن ريم مصطفى هي الأولى من فنانات جيلها اللائي صدمن المتابعين بأعمار زواجهن الحقيقية، وجاء من أبرز هؤلاء الفنانات:

1- هيفاء وهبي

كشفت الفنانة هيفاء وهبي في العديد من اللقاءات الإعلامية عن سن زواجها، إذ قالت إنها تزوجت قبل إتمامها عامها الـ18، وانتقلت للعيش مع زوجها في إحدى دول القارة الإفريقية، ثم أنجبت ابنتها الوحيدة «زينب»، لكن زواجها لم يستمر طويلا وانتهي بالطلاق.

2- أصالة

أيضا كانت تزوجت الفنانة السورية أصالة للمرة الأولى من رجل الأعمال أيمن الذهبي، وهي لا تزال في عمر الـ17، وأنجبت منه ابنتها «شام» وابنها «خالد».

3- نيللي كريم

فيما تزوجت أيضا الفنانة نيللي كريم للمرة الأولى وهي في سن الـ16 عاما، وأنجبت حينها أبنائها «يوسف» و«كريم»، ومن ثم انفصلت عن زوجها.

4- غادة عبد الرازق

وكانت كشفت أيضا الفنانة عبد الرازق في العديد من التصريحات الإعلامية، عن زواجها للمرة الأولى من رجل الأعمال الخليجي عادل القزاز، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «روتانا»، ومن ثم وقع الانفصال.