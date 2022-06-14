الامارات | الديوان الأميري الكويتي: ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد وعكة صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري الكويتي: ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد وعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الديوان الأميري الكويتي، أن سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت به وعكة صحية .

و نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " عن بيان الديوان الأميري أن سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح احتاج أثر الوعكة الصحية إلى راحة مؤقتة.

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