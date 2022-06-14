10 حقوق للمطلقة الحاضنة للأطفال في قانون الأحوال الشخصية: تحصل على أجر

القاهرة - سمر حسين - ماما

تضمن قانون الأحوال الشخصية عددا من الحقوق للمطلقة سواء كانت غير حاضنة أو حاضنة للأطفال، ويرصد التقرير التالي 3 حقوق للمطلقة غير الحاضنة، يضاف إليها 7 حقوق آخرين للمطلقة الحاضنة لتصل إلى 10 حقوق كما يلي.

حقوق المطلقة في قانون الأحوال الشخصية

وبخصوص حقوق المطلقة في قانون الأحوال الشخصية فتشمل الآتي:

1- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.

2- نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية.

3- نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.

حقوق المطلقة الحاضنة في قانون الأحوال الشخصية

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية أيضا فإنه يترتب على وجود أطفال، حقوق للمطلقة الحاضنة، وهي كالتالي:

4 - تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

5- أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).

6- أجر رضاعة.

7- نفقة للصغار.

8- مصروفات علاج للصغار.

9- مصروفات تعليم للصغار.

10- مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

قواعد حضانة الصغار

وبخصوص قواعد حضانة الصغار فإنه ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة، والأنثي حتى تتزوج ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب، وفي حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ويحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء من الرضاعة يحق لها الحصول على اجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

ويبقى حق الأطفال في الإقامة بمسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالي يبقى حق الحاضنة في البقاء في المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم، ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

وفي حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم، ويحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم في سفرها دون الحاجة إلى أي مستند يفيد موافقة الأب، لكن سفر الأم والأولاد يسمح للاب برفع دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم، لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده، كما أن زواح الأم الحاضنة من أجنبي يسقط عنها حقها في الحضانة.