«الصحة» تقدم إرشادات مهمة للحماية من سرطان الثدي: حافظي على وزنك

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجهت وزارة الصحة والسكان، العديد من النصائح والإرشادات الهامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمختلف السيدات لحماية أنفسهن من الإصابة بمرض سرطان الثدي، وهو ما تستعرضه «الوطن» بشأن كيفية حماية السيدات من هذا المرض، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة.

3 إرشادات هامة للسيدات

1- أهمية ممارسة الرياضة بشكل عام ومنتظم.

2- وجوب المحافظة على وزنهن الصحي المثالي.

3- على السيدات اللاتي يرضعن الالتزام بالرضاعة الطبيعية على قدر المستطاع.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

كما كشفت وزارة الصحة والسكان، بأنه بإمكان أي امرأة مصرية متابعة حالتها الصحية، وذلك وفقًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة المرأة المصرية، المعنية بتوفير كل الخدمات الصحية بشكل مجاني بدون دفع أي رسوم أو مقابل، وذلك منذ بداية الكشف المبكر حتى الحصول على العلاج، وفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية الحديثة.

مواعيد العمل بالوحدات الصحية لرعاية المرأة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بأن الوحدات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية لدعم صحة المرأة المصرية، وفقًا للمبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تعمل بشكل يومي في جميع المحافظات عدا يوم الجمعة فقط، إذ أن الوحدات الصحية تفتح أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة 9 صباحًا وتغلق في تمام الساعة 3 مساء.

كيف تعرف أقرب وحدة صحية؟

ويستطيع جميع المواطنات معرفة مكان أقرب وحدة صحية من خلال زيارة الموقع الرسمي لحملة «100 مليون صحة»، والذي يمكن الوصول إليه عبر الضغط على هذا الرابط من «هنـــا»، أو من خلال الاتصال عبر الخط الساخن: 15335.