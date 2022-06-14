الطفلة «ليلى» الفائزة ببطولة الجمهورية في الجمباز: أمي سر نجاحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فراشة تحلق وسط حقول الزهور، بخفة ورشاقة، مؤدية لحركات إيقاعية جذابة، هكذا هي الطفلة ليلى الفقي، ابنة الـ9 سنوات، التى فازت بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية في جمباز الأيروبيك للموسم الرياضي 2021 –2022.

بين الدراسة والتمرين تقضى ليلى، الطالبة في الصف الثالث الابتدائي، يومها الذي يبدأ في السادسة صباحا بالاستيقاظ للذهاب إلى المدرسة وبعدها تحصل على قسط من الراحة السريعة في المنزل وتناول وجبة الغداء ثم التوجه لأداء التمرين في النادي، إذ تقول في حديثها «للوطن»: «أسرتي وزملائي والمدرسين بيشجعوني أني أفوز في كل بطولة أتقدم لها ومشرف النشاط الرياضي في المدرسة دائما بيشجعني ويكافئني».

تشجيع الأم أنتج بطلة على مستوى الجمهورية

تنتمي «ليلي» لأسرة من أم وشقيقان بعدما فقدت والدها في سن مبكر، لذا كانت داعمتها الأولى باستمرار: «والدتي دايما معايا بتشجعني أني استمر وأكمل تمرين وأشارك في المسابقات، وبتساعدني أذاكر دروسي وأورح التمرين في مواعيده، وبهدى فوزي بأي بطولة لروح بابا المهندس محمد عبدالصمد الفقي لأن كان نفسه أبقى بطلة رياضة».

وعبرت الطالبة في الصف الثالث الابتدائي عن سعادتها بما حققته من فوز بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية في جمباز الأيروبيك: «نفسي المسابقة الجديدة أفوز فيها بالمركز الأول البطولة، وكمان كل أصحابي يفوزوا».

«ليلى» تهدى الفوز لروح والدها

أعطى الفوز المستمر والمتتالي في المسابقات لـ«ليلى» الدافع القوي لتنافس بقوة في البطولة المقبلة، وتطمح لتمثيل مصر في البطولات الدولية: «نفسي أمثل مصر قدام كل دول العالم وأحقق المركز اللي يليق بمصر ومكانتها».

«ليلى» شاركت في 4 بطولات

فيما أوضحت والدة «ليلى» أن نجلتها بدأت اللعبة منذ بضع سنوات بعدما عرضت عليها الانضمام لأحد الأندية لممارسة رياضة جمباز الأيروبيك، وبالفعل خاضت «ليلى» التجربة وكانت ممتعة مما جعلها تستمر في اللعب وتحقيق المراكز الأولى بالبطولات.

كما شاركت الطفلة «ليلى الفقي» في 4 بطولات على مدار السنوات السابقة، وحصلت على المركز الأول في إحدى البطولات والمركز الثاني في الثلاثة بطولات الأخرى.