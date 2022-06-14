شركة أزياء عالمية تطرح «صندل» بلاستيك بسعر خيالي.. ورواد مواقع التواصل: عندنا في مصر بـ9 جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من السخرية الواسعة شهدتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعدما طرحت إحدى ماركات الأزياء العالمية مجموعة من «الصنادل البلاستيكية» المناسبة لفصل الصيف، مقابل مبلغ مالي كبير، حيث شبهها العديد من النشطاء بأخرى اعتاد بعض الأشخاص على ارتداءها قبل سنوات، والتي كانت تباع في الأسواق الشعبية مقابل عدة جنيهات فقط.

تفاصيل تصميم «الصندل» المطروح

وجاء تصميم «الصندل» بشكل كامل من البلاستيك، من قبل ماركة الأزياء العالمية الشهيرة «جوتشي»، دون وجود كعب به، وذلك كي يعطي شعور بالراحة عند ارتداءه، وتتمكن النساء من التحرك بخفة وحرية به بدون الشعور بعوائق أو أزمات، حيث أنه يمكن الخروج به في المناسبات النهارية المختلفة، أو عند الذهاب للشواطئ.

سخرية من تصميم «الصندل» البلاستيكي

وسرعان ما لاقى تصميم «الصندل» البلاستيكي سخرية من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب طرحه مقابل مبلغ مالي كبير، إذ جاء من بين التعليقات، «ده عندنا في مصر في العتبة باتنين جنيه ونص وتعالى بص، ولو فاصلت مع البياع هيديك الأربعة بـ٩ جنيه»، «ده بيلبسه بتاع الفريسكا على شط اسكندرية»، «كنت بشتريه وأنا في ابتدائي بـ١٢ جنيه».

السعر الحقيقي لـ«الصندل» البلاستيكي

وبالبحث عبر الموقع الرسمي الخاص بماركة «جوتشي» العالمية، تبين طرح «الصندل» البلاستيكي بمجموعة من الألوان المختلفة، ما بين الأبيض، والأسود، والبنفسجي، والأحمر.

وحسب ما كشف الموقع الرسمي لماركة الأزياء العالمية الشهيرة، تبين أنه يتم بيعه عن طريق خدمة «الأونلاين»، مقابل 520 دولارا، أي ما يعادل نحو 10 آلاف جنيه مصري.