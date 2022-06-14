عبير فؤاد: الوضع الفلكي متناقض.. وقد يؤدي إلى خلل في المشاعر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتزامن اليوم الثلاثاء مع اكتمال القمر، والأبراج الفلكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقمر، وبناء عليها تحدث كثير في التغييرات العاطفية والمشاعر والعمل والأموال وغيرها من التفاصيل الخاصة بالأبراج، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

تأثير اكتمال القمر على الأبراج

أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات خاصة لـ «هن»، أنه اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، يكتمل القمر في تمام الساعة 1:52 ظهرا بتوقيت مصر، و11:52 صباحا بتوقيت جرينتش، وذلك عند درجة 23 من برج القوس.

وأكملت في تصريحاتها، معنى ذلك أنه يأتي القمر المكتمل هذا الشهر متناغما مع كوكب زحل ومتنافرا مع كوكب نبتون، وهو ما يجعل هذا الوضع الفلكي متناقضا في الأبراج، ويحمل النقيضين في خاصة فيما يخص المشاعر، فهو يحمل نضجا في المشاعر، وفي نفس الوقت تشوش عاطفي.

وأوضحت إنه على الرغم من الأزمات ينبئ ذلك الوضع، على مستوى كل الأبراج، بمزيد من الوعي والنضج والإحساس بالمسئولية، ويساعدنا ذلك أن نتغلب على التخبط والتشوش، ونقاوم مشاعر الإحباط، والكسل.

فرصة للمدمنين للإقلاع

وأوضحت عبير فؤاد أنه حتى المدمنين لديهم فرص كبيرة للشفاء من الإدمان، قد تظهر أزمات ومع ذلك هناك فرص لتحقيق تقدم من خلال رؤية جديدة ووجهة نظر جديدة تساعدنا على إيجاد حلول لم تكن ظاهرة أو مرئية.

أوضحت عبير فؤاد إنه مفتاح النجاح هو المرونة وعدم التشدد كي نرى سبل جديدة إذا أردنا أن نجد حلول، فهذا هو التوقيت المناسب لذلك على مستوى كل الأبراج وليس برج بعينه، وإنما يحتاج الشخص فقط إلى التفكير جيدا وبعمق وأيضا بمرونة والبحث عن حلول.