«كنت راجل البيت».. تصريحات جريئة لـ نيكول سابا في «كتاب الشهرة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نيكول سابا ضيفة على برنامج «كتاب الشهرة» مع الإعلامي علي ياسين على شاشة قناة الجديد اللبنانية، وقالت نيكول سابا تصريحات من حياتها الشخصية، وفتحت قلبها عن زواجها وماضيها وما يخص حياتها الشخصية من تفاصيل مختلفة، وفيما يلي أبرز ما قالته نيكول سابا حول الشهرة والطلاق والحياة الشخصية.

تفاصيل حياة نيكول سابا قبل الشهرة

تحدثت الفنانة نيكول سابا عن حياتها قبل الشهرة، وقالت إنها عاشت مع والدتها في لبنان وكانت مدرستها أيضا في لبنان، ولكن والدها لظروف العمل كان يغيب عن المنزل لفترات طويلة ما جعلها تقول التصريح المثير للجدل أنها تعتبر نفسها «رجال البيت»، وتلك الظروف التي عاشتها نيكول سابا في طفولتها ساهمت بشكل كبير في استقلالها مبكرا، خاصة وأن أسرتها متفتحة، فلم يكن لديهم مانع في عمل نيكول سابا منذ الصغر، وهي أيضا اعتبرت ذلك ليس خطأ أن تعمل وهي صغيرة.

بداية نيكول سابا في العالم الفني كانت بتصوير الإعلانات كما عملت كعارضة أزياء حيث كانت تأتي إلى مصر لزيارة شقيقتها، وقبل التحاقها بالـ فور كاتس، ظهرت كـ موديل مع هشام عباس في أغنية «عيني»، وكانت تلك بمثابة الانتلاقة الحقيقية لها، ثم بدأت مع الفور كاتس ورحلة الشهرة.

تفاصيل انفصالها عن يوسف الخال وعودتهما

تحدثت نيكول سابا كذلك عن تفاصيل انفصالها عن يوسف الخال لمدة 6 سنوات كاملة، وقالت إنه كان أمرا ضروريا حينها، وقالت عن ذلك، «كنا بعدنا عم نأسس حالنا، وكل واحد همه بتكوين مسيرته ومستقبله، والضغوطات أثرت علينا» موضحة إن هذا القرار اتخذوه سويا، وكان صائبا بدليل عودتهما لعد ذلك وبطريقة أقوى من زي قبل، « متينة أكتر وعلى أرض صلبة اكتر، ومابقى في شي بزعزعنا».