5 مشروبات لا يجب الاستغناء عنها في الصيف.. مغذية وبتروي

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ومع الشعور بالحر الشديد، قد يتعرض العديد من الأشخاص إلى حدوث الجفاف خلال أشهر الصيف، وذلك مع انخفاض مستويات الطاقة، لذلك يجب توخي الحذر من تناول بعض الأطعمة التي قد تزيد من الشعور بالحر.

أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها في الصيف

وحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز» الهندية، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي ينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي، والتي تساعد في التخفيف من درجة حرارة الجسم، ووقايته من التعرض للجفاف، والتي تتمثل في:

1- البطيخ

البطيخ يعد فاكهة الصيف الموسمية، ويفضل تناوله أو عصرها خلال أيام الحر، وذلك نظرًا لاحتوائه على 91.45٪ من الماء، فإنه يساعد في تلبية احتياجات الجسم من المياه، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على خصائص مضادة للأكسدة، مما يمنحك شعور بالانتعاش.

2- الخيار

يعد الخيار عنصر مليء بالألياف، إذ أن تناول الخيار في الصيف يساعد في الحفاظ على عدم الشعور بالإمساك، كما يحتوي الخيار أيضًا على كمية عالية من الماء، لذا يفضل تناوله طيلة أشهر فصل الصيف.

3- اللبن الرائب

يمكنك الحصول على اللبن الرائب في أشكال مختلفة، وذلك من خلال إضافته إلى العصائر المختلفة، أو تناوله بمفرده.

4- ماء جوز الهند

يعد ماء جوز الهند من أفضل المشروبات الصيفية، حيث أنه يتوافر في العديد من المتاجر حول العالم، وهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى، والتي تتمتع بخصائص تبريد تساعدك على مقاومة الطقس الحار، كما تظهر الدراسات أيضًا أن شرب ماء جوز الهند بانتظام يحمي أيضًا من السرطان.

5- النعناع

هذه العشبة غير المكلفة متاحة بسهولة لدى جميع بائعي الخضار تقريبًا، ويمكن إضافتها إلى اللبن الرائب أو العصائر المختلفة أو شربها بمفردها أو مع الليمون، للشعور بالانتعاش.